La sua espulsione per la gomitata rifilata a Naz Reid nel 2° quarto ha cambiato faccia a gara-4 della serie tra Spurs e Timberwolves, ma per Victor Wembanyama non è arrivata alcuna squalifica e il francese sarà regolarmente in campo questa notte per una gara-5 che si preannuncia infuocata (diretta su Sky Sport Basket dalle 2.00, poi in replica domani mercoledì 13 maggio sempre su Sky Sport Basket)

Niente squalifica per Victor Wembanyama, che quindi non paga con un turno di stop la brutta gomitata al collo di Naz Reid che gli era costata l’espulsione in gara-4 a Minneapolis. Il francese, espulso dopo che gli arbitri avevano valutato il fallo come Flagrant 2, sarà quindi regolarmente in campo questa notte in una gara-5 che si preannuncia ancora una volta combattutissima. La notizia è stata ovviamente accolta con sollievo in casa Spurs, dove viceversa De’Aaron Fox è dato in forse a causa di un problema alla caviglia sinistra. L’appuntamento con la partita che potrebbe far svoltare una serie fin qui equilibratissima è per questa notte in diretta alle 2.00 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento in originale e poi domani mercoledì 13 maggio in replica sempre su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e Mauro Bevacqua.