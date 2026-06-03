A 27 anni di distanza dall’ultima volta, San Antonio Spurs e New York Knicks si affrontano di nuovo alle NBA Finals, in una sfida tra due poli opposti della NBA: da una parte un mercato di dimensioni ridotte dominato da un giocatore generazionale come Wembanyama, dall’altra la squadra del mercato più grande della lega che aspetta il titolo NBA da ben 53 anni. Appuntamento giovedì 4 giugno alle 12, 17.15 e 22.15 su Sky Sport Basket e NOW col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina
A una prima occhiata, San Antonio Spurs e New York Knicks non potrebbero essere più diverse di come appaiono. Da una parte un mercato piccolissimo, quello dei texani, unica squadra professionistica di una città come San Antonio dove però è nata un’organizzazione e una franchigia che fa scuola al resto della NBA ormai da 30 anni. Dall’altra invece il mercato più grande degli Stati Uniti e la capitale del mondo come New York, che possiede tutte le attrazioni possibili e immaginabili nella "città che non dorme mai" ma che impazzisce soprattutto per i suoi Knicks, in un Madison Square Garden che oltre a essere l'arena sportiva più famosa del mondoè pronta a ribollire di passione per la squadra blu-arancio. Eppure, pur sembrando così lontane, una cosa le accomuna: le Finals del 1999, alle quale si ritrovano 27 anni dopo quel momento spartiacque delle loro storie.
Il calendario delle NBA Finals su Sky Sport
Gara-1 col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina sarà visibile questo giovedì 4 giugno alle 12, 17.15 e 22.15 su Sky Sport Basket, con un ulteriore passaggio alle 17.30 su Sky Sport Uno. Di seguito tutto il calendario delle Finals 2026 su Sky
- Gara 1: San Antonio vs. New York | giovedì 4 giugno a partire dalle 12 su Sky Sport Basket e NOW
- Gara 2: San Antonio vs. New York | sabato 6 giugno a partire dalle 12 su Sky Sport Basket e NOW
- Gara 3: New York vs. San Antonio | martedì 9 giugno a partire dalle 12 su Sky Sport Basket e NOW
- Gara 4: New York vs. San Antonio | giovedì 11 giugno a partire dalle 12 su Sky Sport Basket e NOW
- Gara 5*: San Antonio vs. New York | domenica 14 giugno a partire dalle 12 su Sky Sport Basket e NOW
- Gara 6*: New York vs. San Antonio | mercoledì 17 giugno a partire dalle 12 su Sky Sport Basket e NOW
- Gara 7*: New York vs. San Antonio | sabato 20 giugno a partire dalle 12 su Sky Sport Basket e NOW
*Se necessaria
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Dalla dinastia Duncan a quella del fenomeno Wembanyama
Per gli Spurs fu l’inizio della dinastia: attorno al talento monumentale di Tim Duncan e la saggezza in panchina di Gregg Popovich, gli Spurs vinsero il primo di quattro titoli nell’arco di otto anni, a cui se ne aggiunse poi il quinto nel 2014 — anno dell’ultima apparizione alle Finals per i nero-argento. Oggi ci tornano con un gruppo totalmente diverso, guidato dalla stella polare di Victor Wembanyama — forse già adesso, al suo terzo anno in NBA, il miglior giocatore del mondo, sicuramente quello che ha un impatto maggiore nelle due metà campo ogni volta che gioca. Proprio come Duncan 27 anni fa, gli Spurs sperano di costruire attorno al talento generazionale del francese una nuova dinastia in grado di dominare la lega, a partire proprio dalle Finals.
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La lunga attesa di New York a 53 anni dall'ultimo titolo
Dall’altra parte però i Knicks attendono questo momento da 53 anni. Pur essendo una delle franchigie storiche della NBA — furono loro, insieme ai Toronto Huskies, a disputare la prima partita nella storia della lega 80 anni fa —, hanno vinto due titoli solamente all’inizio degli anni ’70 e da quel giorno in poi non hanno più provato la gioia di sollevare il Larry O’Brien Trophy, diventando per lungo tempo anche una barzelletta in giro per la NBA. Dopo la fine degli anni '90 infatti i Knicks non sono più tornati in finale e ogni tentativo di attrarre i migliori free agent della lega, forti del loro appeal e della loro storia, è finito malissimo. Al contrario , i Knicks sono rinati quando hanno costruito attorno a Jalen Brunson, una ex seconda scelta al Draft alto a malapena 1.80 per il quale diversi hanno storto il naso quando nell’estate del 2022 firmò un quadriennale da 104 milioni di dollari. Si è rivelata invece la miglior mossa di mercato nella storia dei Knicks, e ora — forti di una striscia di 11 vittorie consecutive ai playoff con 262 punti di scarto, mai successo nella storia della NBA — la città è pronta a esplodere per un titolo a cui i Knicks devono puntare per un’occasione probabilmente irripetibile.