A una prima occhiata, San Antonio Spurs e New York Knicks non potrebbero essere più diverse di come appaiono . Da una parte un mercato piccolissimo , quello dei texani, unica squadra professionistica di una città come San Antonio dove però è nata un’organizzazione e una franchigia che fa scuola al resto della NBA ormai da 30 anni. Dall’altra invece il mercato più grande degli Stati Uniti e la capitale del mondo come New York , che possiede tutte le attrazioni possibili e immaginabili nella "città che non dorme mai" ma che impazzisce soprattutto per i suoi Knicks , in un Madison Square Garden che oltre a essere l'arena sportiva più famosa del mondoè pronta a ribollire di passione per la squadra blu-arancio. Eppure, pur sembrando così lontane, una cosa le accomuna: le Finals del 1999 , alle quale si ritrovano 27 anni dopo quel momento spartiacque delle loro storie.

La lunga attesa di New York a 53 anni dall'ultimo titolo

Dall’altra parte però i Knicks attendono questo momento da 53 anni. Pur essendo una delle franchigie storiche della NBA — furono loro, insieme ai Toronto Huskies, a disputare la prima partita nella storia della lega 80 anni fa —, hanno vinto due titoli solamente all’inizio degli anni ’70 e da quel giorno in poi non hanno più provato la gioia di sollevare il Larry O’Brien Trophy, diventando per lungo tempo anche una barzelletta in giro per la NBA. Dopo la fine degli anni '90 infatti i Knicks non sono più tornati in finale e ogni tentativo di attrarre i migliori free agent della lega, forti del loro appeal e della loro storia, è finito malissimo. Al contrario , i Knicks sono rinati quando hanno costruito attorno a Jalen Brunson, una ex seconda scelta al Draft alto a malapena 1.80 per il quale diversi hanno storto il naso quando nell’estate del 2022 firmò un quadriennale da 104 milioni di dollari. Si è rivelata invece la miglior mossa di mercato nella storia dei Knicks, e ora — forti di una striscia di 11 vittorie consecutive ai playoff con 262 punti di scarto, mai successo nella storia della NBA — la città è pronta a esplodere per un titolo a cui i Knicks devono puntare per un’occasione probabilmente irripetibile.