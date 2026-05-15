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Ajay Mitchell è l'uomo giusto al momento giusto

Simone Dagani

Simone Dagani
©Getty

Venuto fuori quasi dal nulla (pick numero 38 al draft del 2024) il belga sta diventando un fattore nei playoff per Oklahoma City. Tanto che Shai Gilgeous-Alexander ha parlato di lui come "il miglior giocatore in campo" dopo la serie contro i Lakers

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