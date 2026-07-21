La storia d’amore tra Klay Thompson e i Golden State Warriors non è per nulla finita tanto che la guardia dei Dallas Mavericks, con ancora un anno di contratto, ha aperto ad un ritorno nella Baia. "Sarebbe bello chiudere lì, con Golden State", ha detto rispondendo alla domanda di un tifoso.

Klay Thompson va dritto al sodo: sogna di chiudere la sua carriera ai Golden State Warriors, dove ha iniziato, dove è diventato 4 volte campione NBA e dove ha legato la sua storia da giocatore. La guardia classe 1990 ha ancora un anno di contratto coi Dallas Mavericks da quasi 17 milioni di dollari e nell’estate 2027 sarà con ogni probabilità un free agent.

Durante una sessione di autografi al Fanatics Fest di New York ha risposto così ad un tifoso che gli chiedeva se tornerebbe agli Warriors: "Cavolo, non lo so. Ho ancora un anno di contratto. Sarebbe bello finire a Golden State". Parole piuttosto chiare quelle di Klay Thompson che nelle scorse settimane è stato anche accostato ai Miami Heat, ma che sembra avere in mentre solo un ritorno nella Baia al fianco di Stephen Curry e Draymond Green per concludere la sua carriera.