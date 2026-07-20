Dopo la semifinale contro l’Inghilterra, Josh Hart aveva twittato paragonando l’Argentina ai suoi New York Knicks per la rimonta incredibile che erano riusciti a compiere. Dopo la sconfitta di Lionel Messi e compagni in finale contro la Spagna, però, è tornato sui suoi passi: “Ho mentito”

Josh Hart è da sempre un grande appassionato di calcio , non facendo mistero della sua passione per il Chelsea sul suo attivissimo account su X. Il campione NBA dei New York Knicks, come tutti, ha seguito i Mondiali di calcio che si sono svolti negli Stati Uniti, spesso anche a bordo campo — dando vita ad una foto con la maglia dell’Inghilterra mentre ricreava un celebre meme di LeBron James.

Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto X , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto

Pur tifando apertamente per l’Inghilterra, dopo l’incredibile rimonta dell’Argentina ai danni dei Tre Leoni in semifinale l’ala dei Knicks aveva paragonato la squadra di Lionel Messi e compagni alla sua New York con un post su X. A seguito della sconfitta dell’Argentina in finale contro la Spagna, però, è tornato sui suoi passi, riprendendo il suo vecchio post e scrivendo solo "Ho mentito".