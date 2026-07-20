Dopo la semifinale contro l’Inghilterra, Josh Hart aveva twittato paragonando l’Argentina ai suoi New York Knicks per la rimonta incredibile che erano riusciti a compiere. Dopo la sconfitta di Lionel Messi e compagni in finale contro la Spagna, però, è tornato sui suoi passi: “Ho mentito”
Josh Hart è da sempre un grande appassionato di calcio, non facendo mistero della sua passione per il Chelsea sul suo attivissimo account su X. Il campione NBA dei New York Knicks, come tutti, ha seguito i Mondiali di calcio che si sono svolti negli Stati Uniti, spesso anche a bordo campo — dando vita ad una foto con la maglia dell’Inghilterra mentre ricreava un celebre meme di LeBron James.
Pur tifando apertamente per l’Inghilterra, dopo l’incredibile rimonta dell’Argentina ai danni dei Tre Leoni in semifinale l’ala dei Knicks aveva paragonato la squadra di Lionel Messi e compagni alla sua New York con un post su X. A seguito della sconfitta dell’Argentina in finale contro la Spagna, però, è tornato sui suoi passi, riprendendo il suo vecchio post e scrivendo solo "Ho mentito".
Tutte le stelle NBA presenti alla finale
Tra i tantissimi VIP presenti per la finale al MetLife Stadium c’erano ovviamente anche moltissimi giocatori NBA. Tra loro Victor Wembanyama, Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, Draymond Green, Tyrese Haliburton, Kevin Durant, Cade Cunningham, Devin Booker, Donovan Mitchell, Jose Alvarado, Deuce McBride, Dyson Daniels, Yves Missi, AJ Dybantsa, Bronny James oltre a leggende come Dwyane Wade e Pau Gasol.