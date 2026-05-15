Nell’immediato post-partita di gara-5 tra i Detroit Pistons e i Cleveland Cavaliers ha tenuto banco il contatto tra Jarrett Allen dei Cavs e Ausar Thompson dei Pistons sull’ultimo possesso dei regolamentari. Nel tentativo di raggiungere un pallone vagante, Allen e Thompson sono venuti a contatto e il giocatore di Detroit è caduto per terra: se fosse stato chiamato fallo da parte dell’arbitro Tony Brothers, il più vicino all’azione, Thompson avrebbe avuto due tiri liberi con la partita in parità sul 103-103 a pochi decimi dalla fine con la possibilità di vincere la partita, cosa che invece hanno fatto i Cavs nel supplementare portandosi sul 3-2 nella serie.

La lega ha però confermato la decisione del campo: "Allen e Thompson arrivano legalmente allo stesso punto del campo mentre inseguono la palla vagante [prima che uno dei giocatori abbia il possesso], ed entrambi perdono l'equilibrio per via di un contatto marginale", si legge nel Last Two Minute Report che viene pubblicato dopo ogni partita, valutando ogni chiamata arbitrale degli ultimi due minuti di gara. Di fatto viene confermata la versione che Brothers aveva dato dopo la partita: "Durante l’azione entrambi i giocatori stavano andando per la palla, e c'è stato un contatto accidentale con le gambe senza che nessun giocatore avesse il possesso" aveva detto ai giornalisti dopo gara-5, specie dopo le proteste di JB Bickerstaff che aveva invece evidenziato lo sgambetto di Allen sul suo giocatore. I Pistons torneranno in campo stanotte a Cleveland per gara-6 per tenere in vita la loro stagione.