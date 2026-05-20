Se da una parte i titoli vanno meritatamente alla prova dei New York Knicks, non può esistere una rimonta da -22 nel quarto periodo di una gara di playoff senza i demeriti degli avversari. I Cleveland Cavaliers hanno commesso tantissimi errori nel finale di gara-1, venendo travolti da un maxi parziale da 44-11 buttando via un successo che secondo le proiezioni di ESPN avevano il 99.9% di possibilità di portare a casa. Davanti a uno dei peggiori crolli nella storia della NBA finiscono tutti sul banco degli imputati, ma soprattutto ci è finito coach Kenny Atkinson per la sua gestione dei timeout. Pur avendoli tutti a disposizione nel quarto periodo, l'allenatore di Cleveland ne ha usato solamente uno durante la furiosa rimonta dei Knicks, permettendo agli avversari di tornare da -22 fino al -5 a 3:30 dalla fine dei regolamentari prima di fermare la partita. Atkinson non ne ha più chiamati nel resto del quarto periodo, pur avendone due a disposizione, e anche nell’overtime ha fermato il match solo quando Landry Shamet ha realizzato la tripla del +9 a 1:49 dalla fine, a gara sostanzialmente conclusa. "Mi piace tenere i miei timeout" ha detto l’allenatore nel post-gara. "Non ne volevo avere solamente uno al termine della partita con uno scarto di uno o due punti. Ho cercato di tenermeli da parte". Dopo il match l’allenatore ha anche accusato la sfortuna: "Hanno segnato dei tiri molto difficili nel quarto periodo, onestamente siamo stati un po’ sfortunati. Il mio unico rimpianto è che abbiamo smesso di muoverci, ma può capitare quando sei un po’ stanco. Stavamo muovendo bene il pallone e poi siamo diventati stagnanti".