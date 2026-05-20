Dallas e Jason Kidd si separano dopo cinque anni

Jason Kidd non è più l’allenatore dei Dallas Mavericks, e questa è la notizia principale. Poi si può discutere delle sottigliezze: a comunicarlo sono stati i Mavs stessi in un comunicato nel quale la decisione viene descritta comeconsensuale, anche se la sensazione è che sia stato più simile a un licenziamento da parte del nuovo capo della dirigenza Masai Ujiri che non un accordo tra le parti. Kidd aveva ancora quattro anni di contratto a oltre 40 milioni di dollari complessivi, secondo quanto riportato da ESPN, ma il proprietario Patrick Dumont ha dato il benestare a Ujiri per decidere cosa fare con l’allenatore in panchina. "Mentre valutiamo il futuro del nostro programma cestistico, crediamo che questo sia il momento giusto per dare una nuova direzione alla nostra squadra" ha detto Ujiri nel comunicato. "Abbiamo grandi aspettative per questa franchigia e la responsabilità di costruire un'organizzazione di basket in grado di contendere per il titolo. Condurremo una ricerca approfondita per il nostro prossimo capo-allenatore e continueremo a valutare tutto il nostro staff per assicurarci di competere allo standard che i tifosi dei Mavs si aspettano e meritano".