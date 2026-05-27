La WNBA sbarca su Sky Sport: questa notte le prime sfide di una stagione scoppiettante

Ci sono stelle affermate come A’ja Wilson, quattro volte MVP, e Sabrina Ionescu, fenomeni assoluti, dentro e fuori dal campo, come Caitlin Clark e c’è anche l’azzurra Cecilia Zandalasini, impegnata con la maglia di Golden State. La nuova stagione della WNBA, che vede anche l’ingresso di due nuove franchigie a Portland e Toronto, è imperdibile e da questa notte le sfide più avvincenti della lega andranno in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
La WNBA compie trent’anni o, per meglio dire, trenta stagioni e non è mai stata meglio. I numeri, sia in termini di pubblico nei palazzetti che di attenzione mediatica, parlano chiaro: la lega, partita nel 1996 come versione femminile della NBA, attraversa una fase di portentosa crescita. Una crescita che non sembra destinata a fermarsi, anche perché la nuova stagione, iniziata ufficialmente lo scorso 8 maggio, presenta tante protagoniste dal talento e dal fascino con pochi eguali. Da A’ja Wilson, quattro volte MVP e tre volte sul tetto della WNBA, a Sabrina Inoescu, forse la miglior tiratrice pura al mondo, a Caitlin Clark, fenomeno assoluto e per molti versi già giocatrice simbolo della lega, fino alla nostra Cecilia Zandalasini, che porta un po’ di azzurro oltreoceano.
Le favorite per la stagione 2026-27
E proprio la Wilison, insieme alle sue Las Vegas Aces, che hanno vinto tre degli ultimi cinque titoli, è in pole position insieme alle New York Liberty, che oltre alla già citata Ionescu possono vantare un’altra MVP come Breanna Stewart. Le Indiana Fever di Clark seguono, con le Atlanta Dream e le Minnesota Lynx a rappresentare alternative credibili. Da tenere d’occhio, oltre alle Golden State Valkyries di Zandalasini, ci sono anche le Dallas Wings di Paige Bueckers, rookie dell’anno nel 2025, e la prima scelta dell’ultimo Draft Azzi Fudd. Di certo c’è che lo spettacolo non mancherà e passerà anche dagli schermi di Sky Sport Basket e di NOW.
La WNBA su Sky: le prime sfide in programmazione
Queste le prime sfide della nuova stagione WNBA in programma su Sky Sport:
- Phoenix Mercury-New York Liberty LIVE alla 1.00 nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 maggio su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
- Minnesota Lynx-Atlanta Dream LIVE alle 3.00 nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 maggio su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
- Dallas Wings-Seattle Storm LIVE alle 2.00 nella notte tra lunedì 1 e martedì 2 giugno su Sky Sport Baskete in streaming su NOW
- Minnesota Lynx-Phoenix Mercury LIVE alle 4.00 nella notte tra lunedì 1 e martedì 2 giugno su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
- New York Liberty-Toronto Tempo LIVE alle 2.00 nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 giugno su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
- Phoenix Marcury-Seattle Storm LIVE alle 4.00 nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 giugno su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
- Washington Mystics-Indiana Fever LIVE alla 1.00 nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 giugno su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
- Las Vegas Aces-Seattle Storm LIVE alle 4.00 nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 giugno su Sky Sport Basket e in streaming su NOW