La WNBA sbarca su Sky Sport: questa notte le prime sfide di una stagione scoppiettante

Ci sono stelle affermate come A’ja Wilson, quattro volte MVP, e Sabrina Ionescu, fenomeni assoluti, dentro e fuori dal campo, come Caitlin Clark e c’è anche l’azzurra Cecilia Zandalasini, impegnata con la maglia di Golden State. La nuova stagione della WNBA, che vede anche l’ingresso di due nuove franchigie a Portland e Toronto, è imperdibile e da questa notte le sfide più avvincenti della lega andranno in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW