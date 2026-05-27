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NBA, Cleveland continua con Atkinson: il coach confermato dopo il cappotto con i Knicks

NBA

Ieri notte i suoi Cavs hanno subito l’ennesima batosta per mano dei Knicks, perdendo le finali della Eastern Conference con un secco 4-0. Cleveland, però, sembra avere tutta l’intenzione di proseguire con Kenny Atkinson in panchina, anche perché il coach gode dell’appoggio delle stelle della squadra, che con lui alla guida vorrebbero riscattarsi già a partire dalla prossima stagione

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La delusione c’è ed è inevitabilmente palpabile, perché anche se i Cavs sono tornati alle finali di Conferencedove mancavano dal 2018il cappotto subito per mano dei Knicks è stato pesante. Dopo aver gettato al vento una gara-1 praticamente già vintaCleveland non è più stata in grado di dare pensieri a New York. E anche se Dan Gilbert, proprietario della franchigia, dopo la pesante eliminazione ha affermato che la squadra non è nemmeno vicino a dovrebbe essere, l’idea, stando alle voci riportate da ESPN, sarebbe quella di proseguire con Kenny Atkinson sulla panchina. L’ex coach dei Nets, d’altronde, era arrivato in Ohio nell’estate del 2024 firmando un quinquennale e né lui né la dirigenza dei Cavs sembrano avere alcuna intenzione di chiudere in anticipo il rapporto. Anche perché Atkinson sembra godere della stima e della fiducia delle stelle della squadra.

Atkinson e uno spogliatoio coeso

Amo Kenny, amiamo tutti Kenny e siamo pronti ad andare avanti con lui fino alla fine”. Sono queste le parole solenni pronunciate da Donovan Mitchell dopo l’eliminazione alle finali della Eastern Conference, a cui ha fatto eco James Harden, sottolineando come Atkinson sia “un allenatore che capisce i giocatori, le critiche sono inevitabili ora ma credo che abbia fatto un lavoro eccezionale”. E lo stesso Atkinson, pur senza nascondere l’amarezza per come si è conclusa la stagione dei suoi Cavs, ha confermato di avere piena fiducia nel progetto tattico e nei suoi metodi di lavoro. “Si trattava di fare un passo in avanti e l’abbiamo fatto” ha sottolineato il coach commentando il ritorno alle finali di Conference, “dobbiamo continuare a credere nel lavoro che abbiamo fatto fin qui e portarlo avanti”. L’appuntamento, per Cleveland e per Atkinson, sembra rimandato alla prossima stagione, in cui, almeno in panchina, non dovrebbero esserci cambiamenti significativi. 

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