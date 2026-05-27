La delusione c’è ed è inevitabilmente palpabile, perché anche se i Cavs sono tornati alle finali di Conference , dove mancavano dal 2018 , il cappotto subito per mano dei Knicks è stato pesante. Dopo aver gettato al vento una gara-1 praticamente già vinta , Cleveland non è più stata in grado di dare pensieri a New York. E anche se Dan Gilbert , proprietario della franchigia, dopo la pesante eliminazione ha affermato che la squadra non è nemmeno vicino a dovrebbe essere , l’idea, stando alle voci riportate da ESPN, sarebbe quella di proseguire con Kenny Atkinson sulla panchina . L’ex coach dei Nets, d’altronde, era arrivato in Ohio nell’estate del 2024 firmando un quinquennale e né lui né la dirigenza dei Cavs sembrano avere alcuna intenzione di chiudere in anticipo il rapporto. Anche perché Atkinson sembra godere della stima e della fiducia delle stelle della squadra.

Atkinson e uno spogliatoio coeso

“Amo Kenny, amiamo tutti Kenny e siamo pronti ad andare avanti con lui fino alla fine”. Sono queste le parole solenni pronunciate da Donovan Mitchell dopo l’eliminazione alle finali della Eastern Conference, a cui ha fatto eco James Harden, sottolineando come Atkinson sia “un allenatore che capisce i giocatori, le critiche sono inevitabili ora ma credo che abbia fatto un lavoro eccezionale”. E lo stesso Atkinson, pur senza nascondere l’amarezza per come si è conclusa la stagione dei suoi Cavs, ha confermato di avere piena fiducia nel progetto tattico e nei suoi metodi di lavoro. “Si trattava di fare un passo in avanti e l’abbiamo fatto” ha sottolineato il coach commentando il ritorno alle finali di Conference, “dobbiamo continuare a credere nel lavoro che abbiamo fatto fin qui e portarlo avanti”. L’appuntamento, per Cleveland e per Atkinson, sembra rimandato alla prossima stagione, in cui, almeno in panchina, non dovrebbero esserci cambiamenti significativi.