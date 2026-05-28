Wemby salta interviste, viene ammonito dalla NBA

I primi playoff della carriera e in particolare questa serie contro gli Oklahoma City Thunder sta tirando fuori lati del personaggio Wembanyama che ancora non conoscevamo — nel bene e nel male. Dopo aver incantato il mondo per buona parte dell’ultimo mese e mezzo di partite, il leader dei San Antonio Spurs è incappato in una brutta gara-5, chiudendo con 4/15 al tiro per 20 punti ma senza avere il solito impatto in campo. Wemby è apparso visibilmente nervoso nel finale di partita, tanto da "commissionare" dei falli duri ai lunghi di riserva Mason Plumlee e Bismack Biyombo negli ultimi minuti a gara già decisa, e dopo il match non si è presentato ai microfoni della stampa, come ha reso noto un portavoce degli Spurs un’ora dopo che coach Mitch Johnson aveva finito di parlare coi reporter. Un comportamento che è costato al francese solo un avvertimento da parte della NBA, ma non una multa come successo ad esempio nel 2023 a Jimmy Butler e Dillon Brooks per 25.000 dollari.