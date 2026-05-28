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NBA, Adam Silver: "Useremo l'IA per alcune chiamate arbitrali, come nel tennis"

NBA

Intervenuto nello show di Pat McAfee su ESPN, Adam Silver ha annunciato che la NBA implementerà un sistema automatizzato con l'intelligenza artificiale per le chiamate oggettive, sulla falsariga di quello che accade nel tennis con l’occhio di falco. "Sarà istantaneo e automatico, così da tagliare i tempi e non dover chiamare i challenge su certe chiamate, concentrandoci solo su quelle soggettive"

C’è una novità in arrivo per quanto riguarda gli arbitraggi nella NBA. Parlando al Pat McAfee Show su ESPN, il commissioner Adam Silver ha annunciato che verrà implementato un nuovo sistema tecnologico per aiutare ulteriormente gli arbitri a decidere velocemente su quelle che vengono definite come "chiamate oggettive". Il modello è quello dell’occhio di falco nel tennis, che permette di sapere istantaneamente se la pallina ha toccato la riga o no: "Il sistema sarà simile" ha detto Silver. "Quelle chiamate saranno fatte da un sistema automatizzato di intelligenza artificiale con telecamere allineate attorno al campo, e toglieranno tutte le cosiddette chiamate oggettive dalle mani degli arbitri", ha detto Silver. "Sarà istantaneo e automatico. Non ci sarà più bisogno di chiamare il challenge su quelle situazioni e gli arbitri potranno concentrarsi solo sulle chiamate soggettive che possono decidere solo loro in campo, ad esempio sull’intensità dei contatti che dai replay non si può capire perfettamente. Ma la tecnologia ci darà una mano per le chiamate oggettive".

Silver sul flopping: "C'è differenza tra 'vendere una chiamata' e simulare"

Silver ha anche parlato delle polemiche sul flopping dell’ultimo periodo. "È una cosa di cui si sta parlando" ha detto Silver. "C'è però una differenza tra 'vendere' una chiamata esagerando il contatto e una vera simulazione nella quale stai effettivamente ingannando gli arbitri. Penso che a volte ì i giocatori possano cadere e reagire a una certa chiamata, ma non necessariamente stanno ingannando gli arbitri. Ai giocatori viene insegnato a ‘vendere’ le chiamate. L’arbitraggio può migliorare? Certo. Gli arbitri possono essere ingannati di tanto in tanto? Ci lavoriamo sempre. Ma gli arbitraggi in generale sono incredibili".

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