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NBA, continua la ristrutturazione dei Lakers: altri licenziamenti nel lato business

NBA
©Getty

I Los Angeles Lakers hanno informato più di una decina di dipendenti nei dipartimenti di marketing, comunicazione e business verranno licenziati, continuando la ristrutturazione all’interno della franchigia già cominciata sul lato cestistico. La nuova proprietà di Mark Walter intende continuare a lasciare il segno dopo 50 anni della famiglia Buss

L'estate dei Los Angeles Lakers non sarà calda solamente per quello che riguarda il lato sportivo, con diversi free agent di cui decidere il destino a partire da LeBron James e Austin Reaves, ma anche per il lato business. ESPN ha riportato infatti che l’opera di ristrutturazione interna operata dal nuovo proprietario Mark Walter continua senza soste, e porterà al licenziamento di più di una decina di dipendenti nel reparti marketing, comunicazione, contenuti e partnership. Diversi dipendenti storici dovranno quindi lasciare la franchigia, che dopo quasi 50 anni di proprietà della famiglia Buss ha ceduto la mano al gruppo guidato da Walter, che ha acquistato la franchigia per una somma record di 10 miliardi di dollari. Negli ultimi mesi erano già stati annunciati gli arrivi di Lon Rosen come nuovo presidente delle operazioni di business, prendendo il posto dello storico Tim Harris. Altri come Michael Spetner (nuovo capo della strategia e della crescita) e Ryan Kantor (vice presidente delle partnership globali) sono già stati assunti, così come per il lato cestistico è stato preso un nuovo assistente General Managero come Rohan Ramadas e anche Tony Bennett, campione NCAA alla guida di Virginia, è consulente per quanto riguarda il Draft. I frontman continueranno a essere Rob Pelinka per la dirigenza, JJ Redick in panchina e Luka Doncic in campo, ma alle loro spalle stanno cambiando moltissime cose in casa Lakers per tornare a essere una franchigia di primo livello nella NBA.

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