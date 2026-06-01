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la storia

Cinema, musica, serie tv: perché tutti amano i New York Knicks

Mauro Bevacqua

Le finali NBA sono alle porte - le prime, per i Knicks, in 27 anni. Ne sono passati addirittura 53 dall'ultimo titolo, targato 1973. Ma la squadra della Grande Mela non è mai uscita dall'immaginario collettivo del pubblico americano, come testimoniano le mille citazioni che si possono ritrovare in famosissime serie tv, film e canzoni. Con tanta passione ma anche parecchia frustrazione...

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