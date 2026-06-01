Introduzione

Che fosse un predestinato era chiaro fin da quando era poco più che un bambino, perché una combinazione di doti fisiche e tecniche e una personalità così non si erano proprio mai viste. E Victor Wembanyama, tra incursioni nellafantascienza e ritiri spirituali tra i monaci cinesi, ha stupito tutti, andando oltre ogni previsione, trascinando gli Spurs alle Finals in meno di tre anni e diventando il nuovo fenomeno europeo avviato a dominare la NBA per gli anni a venire

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