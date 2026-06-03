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NBA Finals, Jeremy Sochan sa come si fa: il piano per fermare Wembanyama

NBA
©Getty

Jeremy Sochan è l’unico giocatore impegnato nelle Finals che è già sicuro di ricevere un anello, avendo giocato sia per gli Spurs che ora per i Knicks in stagione. Non essendo parte della rotazione di coach Mike Brown, il polacco conta di essere utile a New York con la sua conoscenza di Victor Wembanyama, avendo giocato con lui per due anni e mezzo: "La chiave è farlo stancare"

Comunque vadano le finali NBA, Jeremy Sochan è già sicuro che durante la prossima stagione riceverà un anello di campione NBA. Il giocatore polacco infatti ha disputato la prima parte di stagione con i San Antonio Spurs prima di essere tagliato dai texani alla deadline del mercato, firmando in free agency con i New York Knicks. Finora la sua esperienza in campo non è stata granché, disputando solo 111 minuti in regular season e 23 di garbage time nei playoff, ma potrebbe comunque rivelarsi utile per coach Mike Brown. Sochan infatti conosce benissimo Victor Wembanyama avendo giocato con lui per due anni e mezzo, ed è convinto ti poter dare una mano alla sua squadra avendo delle informazioni di prima mano sul fenomeno francese: "Che io giochi oppure no, è importante dare tutte le informazioni che conosco. E penso di averne un bel po'" ha detto Sochan parlando col New York Post ed esponendo il suo piano. "Essendo così alto, Wembanyama si stanca. Bisogna proporgli diversi modi di difenderlo ed essere molto fisici, ma soprattutto farlo correre. Prima o poi finirà per stancarsi e a mio modo di vedere si prenderà qualche azione di pausa per rifiatare". Più facile a dirsi che a farsi, come si sono accorti gli Oklahoma City Thunder e il resto della NBA, ma è sicuramente una chiave da "insider" che i Knicks proveranno a sfruttare.

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