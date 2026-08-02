A poche ore dalla deadline del mercato della WNBA, una stella di prima grandezza della lega femminile statunitense ha cambiato squadra. Come riportato da ESPN, le Los Angeles Sparks hanno ceduto l’All-Star Kelsey Plum alle Phoenix Mercury in cambio di Monique Akoa Makani, una prima scelta 2027 e una seconda 2028. Nella storia della WNBA è avvenuto solamente altre tre volte che un'All-Star venisse scambiata a metà stagione, rendendo l’idea della portata della cessione di Plum, che sta vivendo la miglior stagione della carriera (23.9 punti e 6.4 assist) al netto di due infortuni alla caviglia e alla gamba che l’hanno portata a disputare solo 12 partite quest’anno. Proprio le sue assenze hanno portato le Sparks a un record di 10 vittorie e 17 sconfitte di cui le ultime sei in fila, con la concreta possibilità di rimanere fuori dai playoff per il sesto anno consecutivo. Con questa cessione le Sparks ricominciano un processo di ricostruzione che avevano interrotto proprio prendendo la due volte campionessa WNBA nel 2025, e devono fare i conti anche con l’instabilità dirigenziale dopo l’addio alla GM Raegan Pebley e la promozione degli assistenti Zach Knowlton e Nate Nielsen, entrambi nuovi al mondo WNBA.

Approfondimento WNBA, tutte le partite in onda su Sky e su NOW