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Mercato WNBA, Kelsey Plum ceduta dalle Sparks alle Phoenix Mercury

NBA
©Getty

Le Los Angeles Sparks hanno ceduto l’All-Star Kelsey Plum alle Phoenix Mercury in cambio di Monique Akoa Makani, una prima scelta 2027 e una seconda 2028. È solo la quarta volta nella storia della lega che un'All-Star viene ceduta a metà stagione: il debutto potrebbe avvenire nella notte tra lunedì 3 e martedì 4 agosto alle 3.00 su Sky Sport Basket contro le Chicago Sky

A poche ore dalla deadline del mercato della WNBA, una stella di prima grandezza della lega femminile statunitense ha cambiato squadra. Come riportato da ESPN, le Los Angeles Sparks hanno ceduto l’All-Star Kelsey Plum alle Phoenix Mercury in cambio di Monique Akoa Makani, una prima scelta 2027 e una seconda 2028. Nella storia della WNBA è avvenuto solamente altre tre volte che un'All-Star venisse scambiata a metà stagione, rendendo l’idea della portata della cessione di Plum, che sta vivendo la miglior stagione della carriera (23.9 punti e 6.4 assist) al netto di due infortuni alla caviglia e alla gamba che l’hanno portata a disputare solo 12 partite quest’anno. Proprio le sue assenze hanno portato le Sparks a un record di 10 vittorie e 17 sconfitte di cui le ultime sei in fila, con la concreta possibilità di rimanere fuori dai playoff per il sesto anno consecutivo. Con questa cessione le Sparks ricominciano un processo di ricostruzione che avevano interrotto proprio prendendo la due volte campionessa WNBA nel 2025, e devono fare i conti anche con l’instabilità dirigenziale dopo l’addio alla GM Raegan Pebley e la promozione degli assistenti Zach Knowlton e Nate Nielsen, entrambi nuovi al mondo WNBA.

Approfondimento

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Il debutto di Plum con le Mercury in diretta su Sky

Le Phoenix Mercury, che sono sotto alle Sparks in classifica con un record di 11-19, aggiungono così una stella di prima grandezza al loro roster che può contare anche su Kahleah Copper e Alyssa Thomas, cercando di riagganciare i playoff dopo che lo scorso anno sono arrivate fino alle Finals WNBA perse contro le Las Vegas Aces per 4-0. Il debutto di Plum potrebbe avvenire contro le Chicago Sky nella notte tra lunedì 3 e martedì 4 agosto alle 3.00 in diretta su Sky Sport Basket con commento originale, anche se non è chiaro se abbia recuperato del tutto dall’infortunio che l’ha tenuta fuori dal 21 giugno. Prima della notizia dello scambio, però, Plum era attesa al rientro nella partita di oggi contro le Portland Fire, rendendo così possibile il suo ritorno in campo già lunedì notte.

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