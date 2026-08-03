Snobbato al Draft ma idolatrato dai tifosi per il suo look e il suo stile di gioco vintage, Robbie Avila ha disputato una Summer League deludente con la maglia dei Lakers. E i gialloviola non semrbano intenzionati a estendere il suo contratto in vista della prossima stagione, per cui il giocatore starebbe valutando di tornare al college per disputare quella che sarebbe la sua quinta annata di basket universitario

Il sogno di Robbie Avila, e quello dei tanti tifosi che in queste ultime settimane si sono affezionati ad un giocatore diventato subito di culto, potrebbe essere già finito. Snobbato all'ultimo Draft, il centro ex Indiana State e Saint Louis aveva ottenuto dai Lakers un contratto valido per tutta la durata della Summer League, ma il suo rendimento non è stato all'altezza delle aspettative. Nelle quattro apparizioni estive in maglia gialloviola, infatti, Avila ha collezionato solo 8 minuti di media in campo, con un punto, un assist e 0.5 rimbalzi a partita. Troppo poco per assicurarsi una chance in vista della prossima regular season, anche considerando le notevoli attenzioni mediatiche riscosse grazie al look e allo stile di gioco vintage che gli sono valsi vari soprannomi, tra cui quello di Cream Abdul-Jabbar.