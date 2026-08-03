Snobbato al Draft ma idolatrato dai tifosi per il suo look e il suo stile di gioco vintage, Robbie Avila ha disputato una Summer League deludente con la maglia dei Lakers. E i gialloviola non semrbano intenzionati a estendere il suo contratto in vista della prossima stagione, per cui il giocatore starebbe valutando di tornare al college per disputare quella che sarebbe la sua quinta annata di basket universitario
Il sogno di Robbie Avila, e quello dei tanti tifosi che in queste ultime settimane si sono affezionati ad un giocatore diventato subito di culto, potrebbe essere già finito. Snobbato all'ultimo Draft, il centro ex Indiana State e Saint Louis aveva ottenuto dai Lakers un contratto valido per tutta la durata della Summer League, ma il suo rendimento non è stato all'altezza delle aspettative. Nelle quattro apparizioni estive in maglia gialloviola, infatti, Avila ha collezionato solo 8 minuti di media in campo, con un punto, un assist e 0.5 rimbalzi a partita. Troppo poco per assicurarsi una chance in vista della prossima regular season, anche considerando le notevoli attenzioni mediatiche riscosse grazie al look e allo stile di gioco vintage che gli sono valsi vari soprannomi, tra cui quello di Cream Abdul-Jabbar.
Avila e il possibile ritorno al college
Una recente deroga concessa agli atleti usciti dall'high school nel 2022 e impegnati con squadre di Division I, come nel caso di Avila, consente a chi ne fa richiesta nella 'finestra' aperta tra il 3 e il 10 agosto di accasarsi al college per una quinta annata 'extra' di basket universitario. E Avila, che in teoria nell'accordo sottoscritto con i Lakers dovrebbe partecipare anche al training camp della squadra, starebbe pensando seriamente di abbandonare, almeno per il momento, il sogno di giocare in NBA e di tornare quindi in NCAA per un'altra stagione. Il giocatore starebbe quindi valutando le opzioni sul tavolo, ma un suo ritorno al college appare assai probabile.