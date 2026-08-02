La mancata estensione di contratto di James Harden potrebbe essere dovuta alla voglia dei Cleveland Cavaliers di prendere Peyton Watson, attendendo di conoscere l’esito della free agency dell’ala dei Denver Nuggets prima di trovare un accordo col loro free agent di riferimento. In caso di scambio, i due principali indiziati a lasciare l'Ohio sarebbero Max Strus e Dennis Schröder

A più di un mese dall’inizio della free agency, non c’è ancora nessuna notizia sul futuro di James Harden. Tutti si aspettano che il playmaker, dopo aver rinunciato a una player option da 42.3 milioni di dollari, trovi un accordo per rimanere ai Cleveland Cavaliers nel prossimo futuro, ma al momento non è ancora arrivato l’annuncio della firma. Inizialmente si pensava che fosse legato al futuro di LeBron James, con Harden disposto a concedere flessibilità alla squadra — come fatto anche da Draymond Green a Golden State — per inseguire il Re. Ma è passata più di una settimana da quando James ha deciso di unirsi ai Philadelphia 76ers e ancora Harden non ha risolto il suo futuro. Approfondimento I migliori free agent disponibili sul mercato NBA

A parlare della situazione è stata Ramona Shelburne di ESPN, la quale ha spiegato come il prossimo accordo di Harden sia dipendente dalle mosse di mercato che vogliono effettuare i Cavs, in particolare riguardo a Peyton Watson. "Un nuovo accordo potrebbe relativamente presto" ha detto la giornalista. "La domanda è se si tratterà di un accordo di due anni o di tre anni: la durata determinerà quali saranno i soldi per Harden. Ma i Cavs stanno ancora cercando di capire cosa fare con Peyton Watson: è per questo che James ha dato loro molto spazio per negoziare". Approfondimento Denver offre un contratto al ribasso a Watson