Non era mai successo che una squadra avanti di 29 punti in una partita di finale perdesse poi la gara. È successo in gara-4 ai San Antonio Spurs, che non sono riusciti a difendere l’enorme vantaggio accumulato nel primo tempo, crollando in una ripresa culminata col canestro della vittoria di OG Anunoby a 1.2 secondi dalla fine: analizziamo i dati per capire cosa è successo in una partita che è già nella storia delle NBA Finals