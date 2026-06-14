Nella notte i Knicks hanno battuto San Antonio in gara-5 conquistando il titolo NBA, che a New York mancava dal 1973. E già alla sirena finale della partita, giocata in casa degli Spurs, in città sono partiti i festeggiamenti con fiumi di persone per strada e anche qualche incidente che ha coinvolto le forze dell’ordine. Le news in diretta con quanto sta accadendo a New York

I KNICKS VINCONO IL TITOLO DOPO 53 ANNI: IL RACCONTO DI GARA-5

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