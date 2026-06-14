Nella notte i Knicks hanno battuto San Antonio in gara-5 conquistando il titolo NBA, che a New York mancava dal 1973. E già alla sirena finale della partita, giocata in casa degli Spurs, in città sono partiti i festeggiamenti con fiumi di persone per strada e anche qualche incidente che ha coinvolto le forze dell’ordine. Le news in diretta con quanto sta accadendo a New York
I KNICKS VINCONO IL TITOLO DOPO 53 ANNI: IL RACCONTO DI GARA-5
A New York il titolo NBA mancava dal lontano 1973 e vincendo a San Antonio gara-5 delle Finals i Knicks, capitanati da Jalen Brunson, hanno portato a termine un'impresa storica. Al suono della sirena finale in città si sono scatenati i festeggiamenti con fiumi di persone per le strade e qualche incidente che ha coinvolto le forze dell'ordine. E, in attesa della tradizionale parata che verrà effettuata mercoledì alla presenza della squadra, le celebrazioni non sembrano destinate a fermarsi per tutta la notte a New York
Tifosi già in coda per il merchandise che celebra il titolo
Visto che il titolo era atteso dal 1973 ora perché aspettare? La pensano così diverse centinaia di tifosi dei Knicks che in piena notte sono già in coda per comprare subito il merchandise celebrativo della vittoria appena conquistata battendo San Antonio
Anche a Londra i tifosi dei Knicks festeggiano all'alba
I tifosi dei Knicks sono tantissimi e vivono anche lontano da New York. E infatti a Londra, alle 4.30 ora locale, si celebra il titolo appena vinto cantando 'Empire State Of Mind'
I pompieri fanno risuonare 'New York, New York'
Anche i pompieri di New York, in servizio per intervenire durante i turbolenti festeggiamenti per il titolo appena vinto dai Knicks, celebrano il momento facendo risuonare l'immortale 'New York, New York' firmata da Frank Sinatra
I tifosi smontano uno scuolabus
Tra i tanti eccessi in corso all'interno dei festeggiamenti per il titolo dei Knicks c'è anche l'opera di smontaggio di uno scuolabus effettuata da un gruppo di tifosi newyorkesi
Si festeggia anche a Brooklyn
Pure a Brooklyn, che in teoria dovrebbe essere territorio presidiato dai Ners, dopo la vittoria in gara-5 dei Knicks a San Antonio scattano i festeggiamenti in strada
L'appello del proprietario dei Knicks
In sala stampa a San Antonio dopo la vittoria dei suoi Knicks in gara-5 il proprietario della squadra James Dolan invita i tifosi newyorkesi a festeggiare senza provocare danni a cose o persone e preannuncia la parata ufficiale in programma giovedì prossimo
Il trionfo dei Knicks sulla copertina di TIME
Mentre in città impazzano i festeggiamenti, TIME dedica la copertina del suo nuovo numero all'impresa storica dei Knicks, campioni NBA dopo 53 anni d'attesa
I tifosi 'scalano' il Madison Square Garden
Alcuni avventurosi tifosi dei Knicks provano addirittura ad arrampicarsi lungo le pareti del Madison Square Garden per scalare lo storico palazzetto che ospita le gare interne di New York
Il sindaco Mamdani: la parata per i Knicks si terrà giovedì
Come da tradizione la squadra campione NBA effettuerà una parata per le strade della propria città e in occasione del trionfo dei Knicks il sindaco di New York Mamdani ha annunciato che i festeggiamenti ufficiali si terranno giovedì a Manhattan
I tifosi dei Knicks e lo spauracchio Wembanyama
Alla vigilia delle Finals era l'incubo dei tifosi dei Knicks e anche dopo aver battuto San Antonio Victor Wembanyama non esce dai pensieri dei supporter blu e arancio che festeggiano nelle strade di New York
Un titolo sognato e celebrato come un sogno
'Non abbiamo mai dormito, solo e sempre sognato' è questo lo slogan con cui Nike, attraverso un enorme cartellone comparso sun palazzo a Tribecca, celebra il titolo vinto dai Knicks
Downtown New York quasi illuminata a giorno
A New York è notte fonda, ma downtown è quasi illuminata a giorno dalle migliaia di tifosi che stanno celebrando il titolo appena vinto dai Knicks
Nel delirio spunta anche un presunto Batman
A testimoniare il delirio che sta impazzando per le strade di New York, ad un certo punto tra i tifosi
Tutta la città canta 'Empire State Of Mind'
Nel corso degli anni è diventata quasi una sorta di inno non ufficiale della squadra e ora 'Empire State Of Mind', hit che celebra la città di New York portata al successo da Jay-Z e Alicia Keys nel 2009, viene cantata a squarciagola dalle migliaia di tifose e tifosi
La dedica (poco amichevole) al detestato Trae Young
Non c'entra nulla con la vittoria dei Knicks, perché la sua Washington non si è nemmeno qualificata ai playoff, ma a New York nei festeggiamenti per il titolo non dimenticano il nemico pubblico numero uno Trae Young
Una folla sempre più gigantesca tiene sveglia New York
Al momento a New York è notte fonda, ma la città che nell'immaginario collettivo 'non dorme mai' di certo non sembra pronta ad andare a letto, anzi, con il passare dei minuti sempre più tifosi si stanno riversando nelle strade
Altre scene di caos a New York
Fiumi di persone per le strade della città
Impossibile fare stime a proposito della quantità di tifosi che hanno invaso le strade di New York per celebrare il titolo dei Knicks. Le immagini che arrivano mostrano una folla davvero mai vista prima per festeggiare un evento atteso oltre mezzo secolo
Anche incidenti tra tifosi e la polizia di New York
Come già successo dopo gara-4, anche nei festeggiamenti per il titolo si sono registrati degli incidenti tra alcuni tifosi e la polizia di New York, anche se per il momento non sono noti i dettagli dei tafferugli in corso
L'Empire State Building si colora di blu e arancio
Era tutto pronto, perché con i Knicks avanti 3-1 nella serie e lanciatissimi dopo la vittoria incredibile di gara-4 il titolo sembrava essere dietro l'angolo. E infatti subito dopo la fine di gara-5 l'Empire State Building è tornato ad illuminarsi con i colori della squadra
Central Park esplode di gioia alla sirena finale di gara-5
Con un'altra rimonta incredibile i Knicks passano a San Antonio in gara-5 e vincono il titolo NBA che alla franchigia mancava dal 1973. E al momento della sirena finale della partita le migliaia di persone accorse a Central Park per vedere la partita sui maxischermi esplodono di gioia