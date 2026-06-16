Nello stesso giorno in cui Darryn Peterson ha reso noto di non voler parlare con nessun’altra squadra che non siano gli Washington Wizards, gli Utah Jazz si ritrovano a fare i conti con un’altra situazione intricata. Secondo quanto riportato da The Athletic, il lungo Walker Kessler è ai ferri corti con la dirigenza dei Jazz per la gestione del suo contratto e sta seriamente pensando a un futuro lontano da Salt Lake City. Le difficoltà tra Kessler e i Jazz risalgono già a un anno fa, quando le due parti non erano riuscite a trovare un accordo per l’estensione di contratto, facendo nascere i primi scontri. I Jazz poi hanno rifiutato numerose offerte per Kessler nonostante il giocatore fosse infortunato (ha disputato solo 5 partite per via di un infortunio all’articolazione della spalla), dando l’impressione di volerlo spingere in restricted free agency così da poter pareggiare qualsiasi offerta arrivasse dal mercato e non offrirgli un contratto nuovo. Una gestione che non è piaciuta per niente a Kessler e alla sua agenzia, portando alla rottura di questi giorni.

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