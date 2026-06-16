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Mercato NBA, Walker Kessler ai ferri corti con gli Utah Jazz: si valuta l'addio

NBA
©Getty

Il lungo Walker Kessler è ai ferri corti con la dirigenza degli Utah Jazz per il mancato accordo sull’estensione di contratto di un anno fa e per la gestione della sua free agency. Il 24enne, scelto alla numero 22 del Draft del 2022, sta fortemente considerando un futuro lontano da Salt Lake City, anche se davanti a lui ci sono quattro strade complicate

Nello stesso giorno in cui Darryn Peterson ha reso noto di non voler parlare con nessun’altra squadra che non siano gli Washington Wizards, gli Utah Jazz si ritrovano a fare i conti con un’altra situazione intricata. Secondo quanto riportato da The Athletic, il lungo Walker Kessler è ai ferri corti con la dirigenza dei Jazz per la gestione del suo contratto e sta seriamente pensando a un futuro lontano da Salt Lake City. Le difficoltà tra Kessler e i Jazz risalgono già a un anno fa, quando le due parti non erano riuscite a trovare un accordo per l’estensione di contratto, facendo nascere i primi scontri. I Jazz poi hanno rifiutato numerose offerte per Kessler nonostante il giocatore fosse infortunato (ha disputato solo 5 partite per via di un infortunio all’articolazione della spalla), dando l’impressione di volerlo spingere in restricted free agency così da poter pareggiare qualsiasi offerta arrivasse dal mercato e non offrirgli un contratto nuovo. Una gestione che non è piaciuta per niente a Kessler e alla sua agenzia, portando alla rottura di questi giorni.

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Le quattro strade che Kessler ha davanti a sé

Essendo restricted free agent, Kessler ha davanti a sé quattro opzioni per il suo futuro:

  1. firmare un nuovo contratto con i Jazz, mettendo da parte le incomprensioni dell’ultimo anno;
  2. firmare una offer sheet con un’altra squadra che i Jazz possono pareggiare;
  3. trovare un’accordo per una sign and trade verso un’altra squadra;
  4. firmare la qualifyng offer (un contratto annuale da 14.6 milioni di dollari) coi Jazz e poi diventare free agent senza restrizioni nel 2027

Ciascuna di queste opzioni porta con sé dei rischi e degli aspetti positivi: il futuro di uno dei migliori protettori del ferro della lega è tutto da decidere.

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