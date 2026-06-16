Darryn Peterson ha reso noto che, dopo aver incontrato gli Washington Wizards proprietari della scelta numero 1 al Draft, non incontrerà altre squadre nei prossimi giorni. AJ Dybantsa, l’altro candidato principale alla prima scelta assoluta, ha invece incontrato sia gli Wizards che gli Utah Jazz che hanno la numero 2

Manca una settimana alla notte del Draft che si terrà il prossimo 23 giugno e c’è già il primo intrigo da risolvere. Darryn Peterson, guardia in uscita dall’università di Kansas indicato da tutti i Mock Draft come principale candidato alla numero 2, dopo aver incontrato gli Washington Wizards — proprietari della prima scelta assoluta — ha deciso che non incontrerà altre squadre in avvicinamento al Draft. Una decisione che è stata notata dal resto delle squadre in Lottery e che va in controtendenza rispetto a quanto fatto da AJ Dybantsa, principale candidato alla numero 1 che invece ha incontrato sia gli Wizards che gli Utah Jazz (proprietari della numero 2). Approfondimento NBA Mock Draft '26: tutte le scelte del primo giro

Il legame tra Dybantsa e gli Utah Jazz Secondo quanto riportato da ESPN entrambi i giocatori sono convinti che saranno scelti alla 1, anche se a Dybantsa potrebbe non dispiacere anche finire ai Jazz. Al college infatti ha frequentato Brigham Young University, ateneo mormone storicamente legato ai Jazz specialmente nella figura di Ryan Smith, proprietario della franchigia e facoltoso sostenitore di BYU, che a dicembre 2024 ha incontrato Dybantsa e la sua famiglia prima della sua decisione di iscriversi al college dello stato dello Utah. Approfondimento Il Mock Draft 2026 dopo la Lottery