Riccardo Fois, l'italiano nella storia: "Quanto sono speciali i Knicks"

Da Olbia ai New York Knicks passando per un decennio sulle panchine degli Stati Uniti e della nazionale: il viaggio di Riccardo Fois lo ha portato a vincere il titolo NBA da assistente allenatore di Mike Brown ai Knicks, il terzo italiano di sempre a tenere in mano il Larry O'Brien Trophy dopo Marco Belinelli e Sergio Scariolo. "Una cavalcata che non dimenticheremo mai", racconta. E svela tutti i suoi segreti