Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'intervista

Riccardo Fois, l'italiano nella storia: "Quanto sono speciali i Knicks"

Gianluigi Bagnulo

Da Olbia ai New York Knicks passando per un decennio sulle panchine degli Stati Uniti e della nazionale: il viaggio di Riccardo Fois lo ha portato a vincere il titolo NBA da assistente allenatore di Mike Brown ai Knicks, il terzo italiano di sempre a tenere in mano il Larry O'Brien Trophy dopo Marco Belinelli e Sergio Scariolo. "Una cavalcata che non dimenticheremo mai", racconta. E svela tutti i suoi segreti

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ