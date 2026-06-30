I Portland Trail Blazers hanno sorpreso tutti prendendo Ja Morant dai Memphis Grizzlies in cambio di Jerami Grant e Kris Murray. Una spesa bassa per un giocatore del talento di Morant, ma che si inserisce in maniera sospetta in una squadra che nella posizione di point guard ha già Damian Lillard, Jrue Holiday e Scoot Henderson, e non sembra intenzionata a cederne nessuno. Come si risolve la situazione?

L'intero mondo NBA è rimasto sorpreso quando ESPN ha annunciato il passaggio di Ja Morant ai Portland Trail Blazers in cambio di Jerami Grant e Kris Murray. A sorprendere non è stato tanto l'addio di Morant ai Memphis Grizzlies, del quale ormai si parlava da mesi per non dire anni, quanto piuttosto il fatto che i Blazers abbiano deciso di andare a prenderlo. Portland infatti ha sotto contratto già tre point guard di ruolo: Damian Lillard (al rientro dopo un anno di recupero dalla rottura del tendine d'Achille), Jrue Holiday (un veterano ancora di grandissimo affidamento) e Scoot Henderson (terza scelta assoluta al Draft 2023 che finalmente nella passata stagione aveva cominciato a far intravedere qualcosa di buono). Se a questi tre si aggiunge poi un All-Star come Deni Avdija che dà il meglio di sé quando ha il pallone tra le mani, in molti si sono chiesti come riusciranno a coesistere così tanti giocatori che hanno bisogno della palla nello stesso reparto guardie. Approfondimento Morant ai Blazers: farà coppia con Lillard

Le opzioni per Micah Nori: gestione del minutaggio e più Lillard lontano dal pallone Il nuovo allenatore Micah Nori, alla sua prima esperienza da capoallenatore dopo essersi affermato come uno dei migliori assistenti della lega, non sarà per niente semplice. Il mercato potrebbe portare a qualche ulteriore scossone in casa Blazers, ma al momento il quintetto base dovrebbe essere formato da Morant, Lillard, Holiday, Avdija e Donovan Clingan, col possibile inserimento di Toumani Camara al posto di una delle guardie. Idealmente uno tra Morant e Lillard dovrebbe partire dalla panchina, ma entrambi hanno ego e stipendio sovradimensionati per un ruolo del genere; più facile allora che un veterano come Holiday accetti di uscire dalla panchina a questo punto della sua carriera, anche se non sarà semplice convincerlo. Approfondimento Portland: il nuovo allenatore è Micah Nori