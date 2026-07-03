Quando nel 2021 Kyle Lowry è stato ceduto dai Toronto Raptors ai Miami Heat, aveva promesso che prima di ritirarsi avrebbe firmato un contratto simbolico di un giorno per uscire di scena come membro dei Raptors. Quel giorno sarà il prossimo 7 luglio, data in cui la franchigia canadese ha distribuito inviti per un "momento monumentale" nella storia dei Raptors. Come anticipato da Sportsnet, quel giorno Lowry annuncerà il suo ritiro dal basket come membro della squadra con cui ha disputato 9 delle sue 20 stagioni in carriera, diventandone leader per assist, recuperi, triple e partite di playoff, guidandola al titolo del 2019 e vincendo anche un oro olimpico nel 2016 con Team USA. Ci si aspetta anche che durante l’evento venga annunciato il ritiro della sua maglia numero 7 in una serata speciale nella prossima stagione: nella storia della franchigia solo il numero 15 di Vince Carter ha avuto lo stesso riconoscimento.