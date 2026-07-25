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Svanito LeBron James, Cavs e Warriors virano su Mario Hezonja

NBA

La decisione di LeBron James di andare ai 76ers genera un effetto domino che coinvolge anche l’Eurolega e uno dei suoi protagonisti. Secondo ESPN Mario Hezonja, in uscita dal Real Madrid e deciso a tornare in NBA, è finito nel mirino di Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors, che lo considerano una sorta di alternativa al Re. I Cavs son anche su Jonathan Kuminga

LEBRON JAMES A PHILADELPHIA: NOTIZIE E REAZIONI

Svanito l’assalto a LeBron James, che firmerà per i Philadelphia 76ers, le altre pretendenti sono a caccia di alternative. Alcune piste portano in Europa, precisamente a Mario Hezonja, la talentuosa ala del 1995 che eserciterà la clausola per uscire dal contratto col Real Madrid e tentare di nuovo l’avventura in NBA. Secondo ESPN sia i Cleveland Cavaliers che i Golden State Warriors sono molto interessati al croato.

 

Certo, Hezonja rappresenterebbe un evidente ripiego rispetto al Re, non vale nemmeno parlarne, ma entrambe le squadre cercano un elemento che possa allungare le rotazioni nel ruolo di ala, possibilmente al minimo salariale, e con anche esperienza nella Lega. Tutto quello che ha il croato, in passato in NBA con Orlando, Portland e New York, prima di far ritorno in Europa e giocare da protagonista in Eurolega con Panathinaikos e Real Madrid fra le altre.

 

I Cavs restano sempre vigili sul fronte Jonathan Kuminga ma per arrivare all’ex Warriors servirebbe probabilmente un sign and trade, operazione molto più complicata rispetto a Hezonja. Inoltre la pista Cleveland sarebbe piuttosto calda, visto anche un tweet piuttosto sibillino del suo agente Misko Raznatovic che parla di “mentalità cavalleresca degli abitanti di Dubrovnik”, la città natale di Mario.

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