LeBron James ai 76ers: Nick Nurse unico coach a parlare con lui

Secondo la ricostruzione di Shams Charania di ESPN, Nick Nurse è l’unico allenatore con cui LeBron James ha parlato nelle scorse settimane, prima di scegliere la sua nuova squadra. Questo significa che il colloquio con il coach dei Philadelphia 76ers ha avuto un ruolo non secondario nella decisione del Re, interessato dal progetto tecnico del canadese

Nel giorno in cui Nick Nurse ha compiuto 59 anni, il 24 luglio appunto, LeBron James ha annunciato la firma per i Philadelphia 76ers. Un regalo di compleanno incredibile per l’allenatore canadese che avrà l’onore di lavorare con uno dei più grandi giocatori della storia. Un matrimonio, quello tra James e i 76ers, che si è celebrato grazie anche al ruolo avuto proprio dal coach canadese ex Toronto Raptors.

Secondo quanto riportato da Shams Charania di ESPN nelle sue ricostruzioni, Nick Nurse è l’unico allenatore con cui ha parlato LeBron nelle scorse settimane, durante appunto il suo processo di scelta. Non con Erik Spoelstra di Miami, non con Kenny Atkinson di Cleveland, non con Steve Kerr di Golden State, bensì solo con Nurse. A posteriori questo è un aspetto rilevante perché conferma come James fosse molto interessato a capire il suo inserimento nei nuovi 76ers e il suo eventuale ruolo in una squadra che punta al titolo dopo anche lo scambio che ha portato Jaylen Brown da Boston.

Nick Nurse ha tutta la fiducia dei Philadelphia 76ers, ribadita dopo il cambio all’interno della dirigenza, con Mike Gansey ingaggiato da Bob Myers dopo la cacciata di Daryl Morey, colui che aveva appunto portato Nurse a Philly.