Cecilia Zandalasini è ormai una certezza nello starting five delle Valkyries e nella notte, anche grazie ai 9 punti dell’azzurra, contro Atlanta è arrivata la quarta vittoria consecutiva che vale per Golden State un inaspettato terzo posto nella classifica generale della WNBA
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Ormai non è più una novità e quando prima della palla a due vengono annunciati i quintetti iniziali tutti danno per scontato che Cecilia Zandalasini sia nelle cinque pronte a cominciare la partita per Golden State. L’azzurra, infatti, alla sua seconda stagione con le Valkyries, è ormai diventata un punto fermo della squadra allenata da Natalie Nakase. E con Zanda in quintetto Golden State sembra davvero aver trovato l’equilibrio giusto, tanto che nella notte è arrivata la quarta vittoria consecutiva. E nel colpaccio ad Atlanta che è valso il terzo posto in classifica ci sono anche i 9 punti della guardia italiana, sempre più protagonista in WNBA.
La stagione di Zandalasini
I numeri, 8.7 punti, 1.9 rimbalzi e 1.6 assist di media a partita, dicono molto ma non tutto della eccellente stagione vissuta fin qui da Zandalasini. In una squadra che ha in Gabby Williams e Veronica Burton le proprie stelle designate, infatti, l’azzurra si è ritagliata un ruolo quasi da collante su entrambi i lati del campo, risultando essenziale per gli equilibri tattici complessivi. E con Zanda nel motore, a Golden State ora possono pure sognare di recitare un ruolo di outsider nella corsa al titolo.