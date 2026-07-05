Cecilia Zandalasini è ormai una certezza nello starting five delle Valkyries e nella notte, anche grazie ai 9 punti dell’azzurra, contro Atlanta è arrivata la quarta vittoria consecutiva che vale per Golden State un inaspettato terzo posto nella classifica generale della WNBA

Ormai non è più una novità e quando prima della palla a due vengono annunciati i quintetti iniziali tutti danno per scontato che Cecilia Zandalasini sia nelle cinque pronte a cominciare la partita per Golden State. L’azzurra, infatti, alla sua seconda stagione con le Valkyries, è ormai diventata un punto fermo della squadra allenata da Natalie Nakase. E con Zanda in quintetto Golden State sembra davvero aver trovato l’equilibrio giusto, tanto che nella notte è arrivata la quarta vittoria consecutiva. E nel colpaccio ad Atlanta che è valso il terzo posto in classifica ci sono anche i 9 punti della guardia italiana, sempre più protagonista in WNBA.