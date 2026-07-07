Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

NBA, Giannis Antetokounmpo a Miami indosserà il 7: il cambio di numero sorprende gli Heat

NBA

Contrariamente a quanto comunicato inizialmente, Giannis Antetokounmpo a Miami non userà più il numero 34 che lo ha accompagnato finora in carriera ma passerà al numero 7. Lo ha rivelato lui stesso in diretta sul canale dello streamer N3on, prendendo di sorpresa... anche gli Heat stessi

IL ROSTER DEI MIAMI HEAT DOPO IL MERCATO

Quando è arrivata l'ufficialità del passaggio di Giannis Antetokounmpo ai Miami Heat, le grafiche pubblicate dall'account ufficiale della squadra vedevano il due volte MVP con il suo iconico numero 34 sul petto, quello che lo ha accompagnato per tutta la sua carriera. La novità, però, è che Antetokounmpo cambierà numero di maglia: lo ha fatto sapere lui stesso parlando sul canale dello youtuber N3on, facendo sapere di voler passare al numero 7. 

Una mossa che ha preso del tutto di sorpresa anche gli Heat stessi, che al di là delle grafiche avevano già messo in vendita le maglie con il suo numero 34 sul loro negozio online. In fretta e furia la squadra si è dovuta adeguare alla decisione del greco, scrivendo su X "meno male che ci siamo collegati allo stream di N3on" e annunciando successivamente che tutte le maglie prenotate col numero 34 saranno automaticamente cambiate con il 7.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Jokic rimanda l'estensione con Denver al 2027

NBA

Nikola Jokic ha annunciato di voler rimanere ai Denver Nuggets per il resto della sua carriera,...

Ufficiale Antetokounmpo ai Miami Heat: l'annuncio

NBA

I Miami Heat hanno ufficializzato l’arrivo di Giannis Antetokounmpo e Bobby Portis in uno scambio...

LeBron ai Cavs? È uno scherzo, ma Giannis collassa

NBA

Ospite nella live dello streamer N3on, a Giannis Antetokounmpo è stato fatto uno scherzo...

LeBron ai Knicks? Serve una chiamata di Brunson

NBA

L'agente di Rich Paul ha rivelato che se i Knicks non avessero vinto il titolo NBA, LeBron James...

Robinson spiega il suo infortunio pre-Finals

NBA

Mitchell Robinson con un lungo post su Facebook ha rivelato come si è procurato l’infortunio alla...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS