Contrariamente a quanto comunicato inizialmente, Giannis Antetokounmpo a Miami non userà più il numero 34 che lo ha accompagnato finora in carriera ma passerà al numero 7. Lo ha rivelato lui stesso in diretta sul canale dello streamer N3on, prendendo di sorpresa... anche gli Heat stessi

Quando è arrivata l'ufficialità del passaggio di Giannis Antetokounmpo ai Miami Heat, le grafiche pubblicate dall'account ufficiale della squadra vedevano il due volte MVP con il suo iconico numero 34 sul petto, quello che lo ha accompagnato per tutta la sua carriera. La novità, però, è che Antetokounmpo cambierà numero di maglia : lo ha fatto sapere lui stesso parlando sul canale dello youtuber N3on, facendo sapere di voler passare al numero 7.

Una mossa che ha preso del tutto di sorpresa anche gli Heat stessi, che al di là delle grafiche avevano già messo in vendita le maglie con il suo numero 34 sul loro negozio online. In fretta e furia la squadra si è dovuta adeguare alla decisione del greco, scrivendo su X "meno male che ci siamo collegati allo stream di N3on" e annunciando successivamente che tutte le maglie prenotate col numero 34 saranno automaticamente cambiate con il 7.