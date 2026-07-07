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NBA, i nuovi Miami Heat con Adebayo e Giannis: il roster dopo i movimenti di mercato

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I Miami Heat sono stati protagonisti sul mercato con l’acquisizione di Giannis Antetokounmpo ufficializzata ieri con un nuovo numero di maglia, il 7. Il roster è ancora in divenire, avendo ancora quattro slot da riempire e poco meno di 15 milioni di spazio salariale sotto il primo apron che non possono superare: ecco come si compone al momento il roster in mano a Erik Spoelstra

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