I Miami Heat sono stati protagonisti sul mercato con l’acquisizione di Giannis Antetokounmpo ufficializzata ieri con un nuovo numero di maglia, il 7. Il roster è ancora in divenire, avendo ancora quattro slot da riempire e poco meno di 15 milioni di spazio salariale sotto il primo apron che non possono superare: ecco come si compone al momento il roster in mano a Erik Spoelstra