NBA, i nuovi Miami Heat con Adebayo e Giannis: il roster dopo i movimenti di mercato
I Miami Heat sono stati protagonisti sul mercato con l’acquisizione di Giannis Antetokounmpo ufficializzata ieri con un nuovo numero di maglia, il 7. Il roster è ancora in divenire, avendo ancora quattro slot da riempire e poco meno di 15 milioni di spazio salariale sotto il primo apron che non possono superare: ecco come si compone al momento il roster in mano a Erik Spoelstra
- Da anni Miami cercava un colpo di mercato come quello per Giannis Antetokounmpo, a cui ora però devono costruire attorno una squadra in grado di competere per il titolo da subito. Il quintetto base, dopo la conferma di Andrew Wiggins, è completo, mentre in panchina ci sono solamente sei giocatori attualmente sotto contratto e altri quattro potenzialmente da firmare pur avendo meno di 15 milioni di spazio salariale a disposizione sotto il primo apron, che gli Heat non potranno superare in questa stagione
- Stipendio nel 2026-27: 12.4 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 2.2 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 30.1 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 58.4 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 49.5 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 6.5 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 2.5 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 2.5 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 2.4 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 16.2 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 14.5 milioni di dollari