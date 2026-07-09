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NBA, un milione di dollari per la maglia di Jalen Brunson indossata alle Finals

NBA

La maglia infossata da Jalen Brunson in gara-1 delle NBA Finals è stata venduta all’asta per oltre un milione di dollari, un record per un qualsiasi pezzo da collezione legato ai New York Knicks. La sua canotta da sola ha venduto più di tutte quelle dei compagni messe assieme, per un valore totale di 1.87 milioni di dollari

La casa d’aste Sotheby’s non ha potuto vendere il pallone toccato da OG Anunoby per decidere gara-4 delle NBA Finals, visto che i New York Knicks sono riusciti a bloccarne la messa all’asta, ma ha comunque fatto grossi affari con i pezzi da collezione legati ai campioni NBA. È notizia di ieri infatti che la maglia numero 11 indossata da Jalen Brunson in gara-1 delle NBA Finals è stata battuta per oltre un milione di dollari (1.024.000 per la precisione), al termine di un’asta che ha visto più di 70 rilanci per arrivare a quel prezzo. Si tratta di un record per qualsiasi pezzo da collezione legato a Brunson o in generale ai New York Knicks; basti pensare che le altre 14 maglie di gara-1 — anch’esse messe all’asta — hanno totalizzato meno di quella di Brunson, per un totale di 864.416 dollari. Le più richieste dopo quella del numero 11 sono state quelle di Karl-Anthony Towns e OG Anunoby, entrambe andate via a 256.000 dollari, mentre quella di Josh Hart è valsa 89.600 dollari.

Approfondimento

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