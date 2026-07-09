La casa d’aste Sotheby’s non ha potuto vendere il pallone toccato da OG Anunoby per decidere gara-4 delle NBA Finals, visto che i New York Knicks sono riusciti a bloccarne la messa all’asta, ma ha comunque fatto grossi affari con i pezzi da collezione legati ai campioni NBA. È notizia di ieri infatti che la maglia numero 11 indossata da Jalen Brunson in gara-1 delle NBA Finals è stata battuta per oltre un milione di dollari (1.024.000 per la precisione), al termine di un’asta che ha visto più di 70 rilanci per arrivare a quel prezzo. Si tratta di un record per qualsiasi pezzo da collezione legato a Brunson o in generale ai New York Knicks; basti pensare che le altre 14 maglie di gara-1 — anch’esse messe all’asta — hanno totalizzato meno di quella di Brunson, per un totale di 864.416 dollari. Le più richieste dopo quella del numero 11 sono state quelle di Karl-Anthony Towns e OG Anunoby, entrambe andate via a 256.000 dollari, mentre quella di Josh Hart è valsa 89.600 dollari.

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