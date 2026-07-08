Conclusa la stagione col titolo NBA da MVP delle Finals, Jalen Brunson si è sottoposto a intervento chirurgico per sistemare il polso sinistro infortunato. La stella dei New York Knicks, che ha convissuto col dolore durante tutti i playoff, dovrà stare fermo almeno 2 mesi e sarà pronto per tornare in campo già dalla fine dell'estate

Conclusa la stagione col titolo NBA e il premio di MVP delle Finals, per la stella dei New York Knicks Jalen Brunson è tempo di rimettersi a posto in vista del campionato 2026-27. Secondo ESPN la guardia da Villanova si è infatti sottoposto ad intervento chirurgico per sistemare un problema al polso sinistro (la mano con cui tira, essendo lui mancino, ndr) che lo ha afflitto durante tutto il percorso nei playoff.

Brunson dovrà osservare un periodo di recupero di almeno 2 mesi ma sarà pronto per riprendere l’attività già dalla fine dell’estate e quindi non è in discussione la sua presenza per il training camp agli ordini di coach Mike Brown.

Nonostante il problema al polso e il dolore che ne conseguiva, Brunson, 30 anni il prossimo 31 agosto, è stato un assoluto protagonista nella marcia dei Knicks in postseason, chiusa con 16 vinte e 3 perse, e il 4-1 nelle Finals contro i San Antonio Spurs: per lui 32.6 punti, 4.6 assist, 4.2 rimbalzi e 2 rubate nella serie che è valsa il titolo, con la ciliegina dei 45 punti in gara-5 al Frost Bank Center per conquistare il Larry O’Brien Trophy