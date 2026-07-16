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I New York Knicks e Jalen Brunson trionfano nella notte degli ESPYS

NBA
©Getty

Come da tradizione si sono tenuti gli ESPYS Awards, i premi con cui l’emittente ESPN premia i migliori sportivi dell’anno. I New York Knicks campioni NBA sono stati grandi protagonisti, vincendo il premio come miglior squadra dell’anno e con ben tre premi individuali per Jalen Brunson e uno per OG Anunoby. Carlos Alcaraz, e non Jannik Sinner, è stato votato come miglior tennista

La metà del mese di luglio tradizionalmente equivale alla notte degli ESPYS Awards, i premi assegnati da ESPN ai migliori sportivi dell’ultimo anno solare. A farla da padrone sono stati i New York Knicks, che hanno portato a casa la bellezza di cinque premi tra quelli di squadra e quelli individuali per i propri protagonisti. I campioni NBA in carica, presenti quasi al completo sul palco di Los Angeles (non c’era Josh Hart, e Jalen Brunson scherzosamente ha ringraziato ESPN per avergli ritirato l’invito), hanno vinto il premio come "Best Team" di qualsiasi sport. Brunson da solo ha conquistato tre riconoscimenti: miglior giocatore NBA, miglior atleta maschile in tutti gli sport e miglior prestazione per vincere un trofeo. A OG Anunoby è stato invece dato il premio per la miglior giocata, celebrando il suo ormai leggendario tap-in per decidere gara-4 delle NBA Finals contro i San Antonio Spurs.

Sul palco anche Steph Curry e Jarron Collins per il fratello Jason

La presenza cestistica non si è fermata ai Knicks, con A’ja Wilson premiata come miglior giocatrice WNBA e miglior atleta donna in tutti gli sport, mentre Steph Curry ha ricevuto il premio intitolato a Muhammad Ali per il suo impegno umanitario. Momento emozionante alla consegna del premio al coraggio intitolato ad Arthur Ashe che è stato insignito postumo a Jason Collins, ex giocatore NBA scomparso lo scorso maggio a 47 anni per un cancro al cervello e diventato nel 2013 il primo atleta in attività nello sport USA a fare coming out. A ritirare il premio è stato il fratello gemello Jarron Collins, a sua volta giocatore NBA e attuale assistente allenatore ai New Orleans Pelicans.

Approfondimento

Jason Collins morto a 47 anni per un cancro

La lista completa dei vincitori degli ESPYS 2026

  • Best Championship Performance: Jalen Brunson, New York Knicks
  • Best Breakthrough Athlete: Alysa Liu, pattinaggio artistico
  • Muhammad Ali Sports Humanitarian Award: Stephen Curry, Golden State Warriors
  • Best College Athlete - Uomini: Fernando Mendoza, Indiana football
  • Best College Athlete - Donne: Lauren Betts, UCLA
  • Jimmy V Award for Perseverance: Jim Abbott
  • Best Single-Game Performance: Shohei Ohtani, Los Angeles Dodgers
  • Best Play: OG Anunoby, New York Knicks
  • Pat Tillman Award for Service: Scott Ruskan, U.S. Coast Guard
  • Best Record-Breaking Performance: Myles Garrett, Los Angeles Rams
  • Best WNBA Player: A'ja Wilson, Las Vegas Aces
  • Best NBA Player: Jalen Brunson
  • Gatorade Players of the Year: Maddie DiMaria e Grady Emerson
  • Billie Jean King Youth Leadership Award: Kelis Armstrong, Julia Howe e Samuel Phillips
  • Arthur Ashe Courage Award: Jason Collins
  • Best Athlete - Men's Sports: Jalen Brunson, New York Knicks
  • Best Athlete - Women's Sports: A'ja Wilson, Las Vegas Aces
  • Best Team: New York Knicks
  • Best Comeback Athlete: Christian McCaffrey, San Francisco 49ers
  • Best Athlete with a Disability: Declan Farmer, Paralympic hockey
  • Best NFL Player: Myles Garrett
  • Best MLB Player: Shohei Ohtani
  • Best NHL Player: Connor McDavid, Edmonton Oilers
  • Best Driver: Lando Norris, F1
  • Best Fighter: Terence Crawford, Boxe
  • Best Soccer Player: Lionel Messi, Inter Miami CF
  • Best Golfer: Scottie Scheffler
  • Best Tennis Player: Carlos Alcaraz

Alcaraz, e non Sinner, votato come miglior tennista

Tra i candidati italiani ai premi c’erano anche Kimi Antonelli nella categoria "miglior pilota" (vinta dal campione del mondo di Formula 1 Lando Norris) e anche Jannik Sinner, il quale però — nonostante il numero 1 al mondo e le vittorie nel 2026 culminate con il trionfo a Wimbledon — è stato battuto da Carlos Alcaraz, il quale però non gioca da mesi per via del noto infortunio al polso.

Approfondimento

Atp Cincinnati, c'è anche Alcaraz nell'entry list

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