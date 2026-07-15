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Atp Cincinnati 2026, l'entry list: c'è anche Alcaraz tra gli iscritti al torneo

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C'è una data cerchiata per il ritorno in campo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo figura infatti nell'entry list del Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW), e potrebbe rientrare proprio nel torneo statunitense dopo lo stop per l'infortunio al polso destro che lo tiene lontano dai campi dallo scorso aprile. Di seguito le prime 10 teste di serie nell'entry list e tutti gli italiani al momento iscritti

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