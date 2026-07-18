Peyton Watson rimane uno dei free agent più inseguiti sul mercato, anche se il suo status di restricted rende più complicato portarlo via dai Denver Nuggets. Tra le squadre interessate a lui, oltre a Clippers e Hawks, si sono aggiunti anche i Milwaukee Bucks, che potrebbero acquisirlo con una sign-and-trade approfittando dei problemi di salary cap dei Nuggets

Giocatori come Peyton Watson sono esattamente ciò che le squadre NBA cercano: giovani, atletici, versatili e con potenziale ancora da esplorare. Nell’ultima stagione il giocatore dei Denver Nuggets si è affermato come uno dei prospetti più interessanti della lega, viaggiando anche a 22 punti a partita nel mese in cui Nikola Jokic è rimasto fuori per infortunio e che è mancato terribilmente ai playoff contro Minnesota, dove non ha potuto giocare per un infortunio. Un giocatore che i Nuggets vorrebbero tenere, ma la franchigia del Colorado deve anche fare i conti con il salary cap: al momento i Nuggets si trovano a 217.7 milioni di dollari, a meno di 4 milioni dalla famigerata soglia del "second apron" che viene di fatto considerato come un limite insuperabile dalle squadre NBA per tutte le limitazioni che comporta. Considerando che Denver deve anche rifirmare Spencer Jones, un’altra ala con stazza che aiuterebbe moltissimo l’atletismo complessivo del roster, si capisce perché stiano aspettando di capire come si evolverà la free agency di Watson, forti del fatto di poter pareggiare qualsiasi offerta arrivi per il suo status di restricted. Approfondimento Denver vuole Watson, ma non esclude sign-and-trade

Clippers, Hawks e soprattutto Bucks interessate a Watson Gli ultimi anni ci hanno insegnato che ormai è difficile che un’offerta per giocatori come Watson non venga pareggiata dalla squadra che ne detiene i diritti, rendendo molto più complicato per i free agent trovare il contratto che cercano. In questi casi, solitamente, è più facile che si risolva tutto con una sign-and-trade, come successo ad esempio tra Lakers e Jazz per Walker Kessler. Le squadre interessate a Watson, quindi, dovrebbero concordare prima un accordo col giocatore e poi uno scambio coi Nuggets per potersi assicurare il 24enne californiano. Secondo quanto riportato da The Athletic, i Clippers erano molto interessati ma sono fermi per via della questione Kawhi Leonard, mentre anche gli Atlanta Hawks hanno espresso il loro interesse. I più interessati in assoluto sarebbero però i Milwaukee Bucks, che vogliono ricostruire dopo l’addio a Giannis Antetokounmpo e hanno sia un cap abbastanza scarico che tanti pezzi da dover scambiare dato che al momento hanno 17 giocatori sotto contratto. Approfondimento I migliori free agent disponibili sul mercato NBA