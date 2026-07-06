I Denver Nuggets sono rimasti pressoché fermi sul mercato fino a questo momento, senza riuscire ad aggiungere talento attorno a Nikola Jokic. Anzi, al contrario la loro preoccupazione principale è quella di tenere i giocatori talentuosi nel proprio roster, come nel caso di Peyton Watson . Il giocatore scelto alla numero 30 del Draft 2022 è infatti restricted free agent , quindi l’offerta che accetterà da una squadra diversa da Denver potrà essere pareggiata dalla franchigia del Colorado per tenerlo . Secondo quanto riportato da Sam Amick di The Athletic, Denver intende pareggiare ogni offerta, ma non esclude la possibilità di una sign-and-trade — un po’ come successo recentemente a Walker Kessler degli Utah Jazz, convinti a cederlo a fronte di un’offerta da due prime scelte e due pick swap da parte dei Los Angeles Lakers e un contratto da 130 milioni di dollari in quattro anni al giocatore che non avrebbero pareggiato.

Solo Clippers e Nets possono offrire per Peyton Watson

La situazione di Watson, rappresentato da Rich Paul di Klutch Sports, è un po’ più complicata. Sul mercato infatti solamente gli LA Clippers e i Brooklyn Nets hanno lo spazio salariale per offrire a Watson il contratto che cerca, ma i Clippers stanno facendo i conti con la restricted free agency di Bennedict Mathurin e i Nets hanno già un roster pieno di ali, con Michael Porter Jr., Julius Randle, Danny Wolf e Noah Clowney nelle posizioni di 3 e 4. Questa mancanza di squadre interessare riduce inevitabilmente le opzioni per Watson, che stava vivendo la miglior stagione della sua carriera (22.5 punti di media tra dicembre e febbraio quando Nikola Jokic si è infortunato) prima di subire due infortuni muscolari in fila al bicipite femorale che non gli hanno permesso di chiudere la stagione in campo, saltando interamente la serie di primo turno persa dai Nuggets contro i Minnesota Timberwolves.