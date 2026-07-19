L’ala dei Milwaukee Bucks Kyle Kuzma si è detto esausto delle lamentele degli atleti riguardo alle tasse che pesano sui loro stipendi. “Il vero problema non è il sistema ma l’aumento incontrollato dello stile di vita. Nessuno ti dice di vivere come un re”, ha scritto su X, riferendosi probabilmente ad una dichiarazione della stella NFL Odell Beckham Jr.

Kyle Kuzma non ci sta e punta il dito contro gli altri atleti “lamentosi”. L’ala dei Milwaukee Bucks, che in carriera ha incassato oltre 107 milioni di dollari e che nel 2026-27 percepirà più di 20 milioni, si è sfogato con un post su X parlando dei colleghi, anche di altri sport, che sottolineano le perdite relative alle tasse e ad altre spese, pur percependo cifre faraoniche.

“È estenuante sentire gli atleti spiegare come i loro milioni ‘non sono davvero milioni’ dopo tasse e spese. 40 milioni tolte le tasse sono comunque 40 milioni. Il vero problema non è il sistema, è l’aumento incontrollato dello stile di vita. Nessuno ti dice di vivere come un re, comprare 5 macchine o spostarti con un entourage di 10 persone. Vivere con modestia è ancora un’opzione”, il post social di Kuzma.

Pare che il suo bersaglio fosse Odell Beckham Jr., ricevitore dei New York Giants della NFL, che in un’intervista al podcast The Pivot sottolineasse come i 100 milioni di dollari del suo contratto di 5 anni diventassero 60 milioni tolte le tasse, con poi 4 milioni l’anno spesi per vivere, per le auto e per la casa della madre. “Possono bastare per sempre?”, si chiedeva Beckham.