Harden vuole LeBron a Cleveland: "Finale da fiaba"

Deve ancora firmare il suo rinnovo di contratto coi Cavaliers ma intanto James Harden veste i panni di reclutatore per portare LeBron James a Cleveland: "Spero che venga qui. Sarebbe un finale da fiaba, tornare a casa per l’ultimo anno". La decisione del Re pare ormai imminente: anche Miami, Philadelphia e Golden State in corsa

Non dovrebbe mancare molto ormai alla decisione di LeBron James riguardo il suo futuro: nelle prossime 48 ore il Re dovrebbe far sapere al mondo dove giocherà nella prossima stagione. Intanto, dopo i corteggiamenti pubblici di Draymond Green e di Giannis Antetokounmpo, sono arrivate anche le parole di James Harden che sogna un ritorno di LeBron a Cleveland per chiudere in modo “romantico” la sua carriera.

“Spero che venga a Cleveland. Sarebbe un finale da fiaba, tornare a casa per l’ultimo anno. Deciderà lui, è abbastanza intelligente. Non credo che il pitch di nessuno possa convincerlo. Ovunque andrà, quella squadra sarà molto migliore”, ha detto Harden al Fanatics Fest di New York.

Il Barba ha parlato da giocatore dei Cavs pur essendo a tutti gli effetti un free agent dopo aver rinunciato alla player option da 42,3 milioni di dollari per la stagione 2026-27: la realtà è che si attende solo la decisione di James per procedere poi al rinnovo e rimanere appunto a Cleveland, probabilmente con un biennale. La franchigia dell’Ohio potrebbe offrire al Re addirittura la mid-level exception da 15 millioni di dollari invece del minimo salariale se Harden accettasse un accordo da 30 milioni l’anno e si riuscisse a cedere Max Strus, che guadagna 16.6 milioni, senza avere nulla in cambio (magari ad una franchigia con spazio che possa assorbire quello stipendio, ndr).