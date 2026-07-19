Summer League, la finale Warriors-Grizzlies su Sky

Saranno Memphis e Golden State a giocarsi la finale della Summer League NBA 2026 al Thomas & Mack Center di Las Vegas, in programma nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 luglio (alle 3 in diretta su Sky col commento originale e poi lunedì in italiano). Nelle semifinali i Grizzlies hanno battuto Houston mentre gli Warriors hanno steso gli imbattuti Lakers
Memphis Grizzlies contro Golden State Warriors: questa la finale della Summer League NBA 2026 di Las Vegas, che si giocherà nella notte fra domenica 19 e lunedì 20 luglio alle 3, ora italiana, al Thomas and Mack Center (in diretta su Sky Sport Basket col commento originale e lunedì in italiano).
I Grizzlies hanno centrato il quarto successo in cinque gare superando 101-90 gli Houston Rockets nella prima semifinale, un match segnato da un primo quarto da 24-9 di Memphis. Notevole la prestazione del sophomore Cedric Coward con 28 punti, 6 rimbalzi e 5 assist, tirando 9 su 19 e infilando 4 triple; bene anche Javon Small, 17, Mashack e Maxence-Prosper, 15 punti, mentre il rookie Cameron Boozer, n.3 al Draft, ha tirato male, 3 su 13, ma ha chiuso con 12 punti, 12 rimbalzi e 3 assist. Per Houston insufficienti i 24 punti di Quadir Copeland.
Quarta vittoria su cinque anche per Golden State che ha superato in volata 92-88 i Los Angeles Lakers, presentatisi al match da imbattuti (4-0). Determinante il parziale di 29-22 nel quarto periodo dei Warriors, spinti dai dai 16 punti con 4 triple di LJ Cryer, dai 16 con 11 rimbalzi di Graham Ike, e dai 15 punti con 4 rimbalzi, 3 assist e 2 stoppate della matricola Yaxel Lendeborg, n.11 al Draft, preciso anche al tiro con 5 su 8. I Lakers, che pagano una serata da 6 su 27 da tre, hanno 18 punti e 10 rimbalzi da Adou Thiero mentre il rookie Cameron Carr chiude con 17 ma con 5 su 16 dal campo (1-8 da tre).
I Memphis Grizzlies hanno già vinto la Summer League nel 2019 guidati dal compianto Brandon Clarke, eletto MVP, mentre i Golden State Warriors vinsero l’edizione 2013 con sette successi in altrettante partite.