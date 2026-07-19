Summer League, la finale Warriors-Grizzlies su Sky

Saranno Memphis e Golden State a giocarsi la finale della Summer League NBA 2026 al Thomas & Mack Center di Las Vegas, in programma nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 luglio (alle 3 in diretta su Sky col commento originale e poi lunedì in italiano). Nelle semifinali i Grizzlies hanno battuto Houston mentre gli Warriors hanno steso gli imbattuti Lakers

Memphis Grizzlies contro Golden State Warriors: questa la finale della Summer League NBA 2026 di Las Vegas, che si giocherà nella notte fra domenica 19 e lunedì 20 luglio alle 3, ora italiana, al Thomas and Mack Center (in diretta su Sky Sport Basket col commento originale e lunedì in italiano).

I Grizzlies hanno centrato il quarto successo in cinque gare superando 101-90 gli Houston Rockets nella prima semifinale, un match segnato da un primo quarto da 24-9 di Memphis. Notevole la prestazione del sophomore Cedric Coward con 28 punti, 6 rimbalzi e 5 assist, tirando 9 su 19 e infilando 4 triple; bene anche Javon Small, 17, Mashack e Maxence-Prosper, 15 punti, mentre il rookie Cameron Boozer, n.3 al Draft, ha tirato male, 3 su 13, ma ha chiuso con 12 punti, 12 rimbalzi e 3 assist. Per Houston insufficienti i 24 punti di Quadir Copeland.