L’NBA è sempre in attesa della decisione di LeBron James per innescare probabilmente un effetto domino ma intanto qualcosa si è mosso nella calma di una calda domenica di luglio, scossa da uno scambio a tre squadre. Come riportato da ESPN, gli Oklahoma City Thunder hanno ceduto il roccioso difensore Lu Dort agli Atlanta Hawks, in Georgia arriva anche il regista Ryan Nembhard da Dallas, mentre fa il percorso inverso e finisce ai Mavericks il francese Zaccharie Risacher, n.1 del Draft 2024. OKC riceve tre seconde scelte future, la 2027 di Chicago, più la 2031 e la 2032 di Atlanta.

I Thunder tagliano i costi

Un’altra mossa molto rilevante dei Thunder guidati dal general manager Sam Presti che, dopo le cessioni di Aaron Wiggins sempre agli Hawks e di Isaiah Joe a Detroit, riescono nell’intento di tagliare 224 milioni di dollari in spese fra tasse e stipendi, e di scendere sotto la soglia del Second Apron, ricevendo anche indietro degli assets futuri (7 seconde scelte acquisite in questa offseason).

Gli Hawks si rinforzano con Dort

Atlanta invece aggiunge un altro giocatore di grandi doti difensive come Lu Dort, vicino a Dyson Daniels e a Nickeil Alexander-Walker: il canadese, che era stato molto importante nel titolo 2025 di OKC, è in scadenza di contratto dopo che proprio i Thunder avevano deciso di esercitare la team option da 17.7 milioni. In più gli Hawks allungano la rotazione delle guardie con un giocatore come Ryan Nembhard, lui pure canadese e molto solido nell’anno da rookie a Dallas.

Risacher a Dallas per rinascere

I Mavericks dal canto loro prendono un talento come Zaccharie Risacher che ha solo 21 anni ed è stato numero 1 al Draft 2024: Atlanta provava a cederlo da tempo e in Texas potrebbe avere meno pressione giocando al fianco di Cooper Flagg. È comunque reduce da una stagione da quasi 10 punti e 4 rimbalzi, e nel 2024-25 è arrivato secondo dietro a Stephon Castle nella corsa a Rookie of the Year.