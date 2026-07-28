Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Jokic vince di nuovo la principale gara di cavalli in Serbia ed esplode di gioia

NBA

Per il secondo anno consecutivo Nikola Jokic e la sua scuderia Dream Catcher hanno vinto la Dužijanca, la principale corsa di cavalli in Serbia. Seppur in maniera più morigerata rispetto allo scorso anno, la stella dei Denver Nuggets è esploso di gioia al momento della vittoria del suo cavallo di punta Delicious Gar, festeggiando in mezzo alla pista con amici, collaboratori e i suoi figli

Nikola Jokic non ha più vinto il titolo NBA dal 2023, ma ormai sta diventando una tradizione quella di vincere un altro trofeo — seppur non nel basket. Per il secondo anno consecutivo la stella dei Denver Nuggets alla guida della sua scuderia Dream Catcher è riuscito a vincere la Dužijanca, la principale corsa di cavalli in Serbia che si tiene ogni anno a Subotica, a circa un’ora di strada dalla sua Sombor. Se lo scorso anno ci era riuscito con un cavallo chiamato "Demon Dell’Est" (correndo in pista e piangendo a dirotto, con maggiore emozione rispetto al titolo vinto coi Nuggets), quest’anno ci è riuscito col suo nuovo cavallo di punta chiamato "Delicous Gar", alla sua quarta gara consecutiva vinta. La sua reazione, per quanto colma di gioia, è stata più morigerata rispetto a un anno fa, festeggiando in mezzo alla pista insieme ai membri del suo staff, alcuni amici e i due figli Ognjena e Ignjat, rispettivamente di 5 e 2 anni. Mentre i suoi Nuggets sono alle prese coi conti per la luxury tax e il second apron dopo la conferma di Spencer Jones, per Jokic è tempo di festeggiare un'altra vittoria di prestigio con la sua passione più grande.

Approfondimento

Denver conferma Spencer Jones, ma ora deve cedere

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

I dettagli del nuovo contratto di LeBron James

NBA

I Philadelphia 76er hanno annunciato l'acquisto di LeBron James, con comunicato dove si...

Denver conferma Spencer Jones, ma ora deve cedere

NBA

I Denver Nuggets hanno deciso di pareggiare l’offerta di OKC per Spencer Jones, trattenendo il...

Curry commenta LeBron: "Mai farsi false speranze"

NBA

Dopo la decisione di LeBron James di unirsi ai Philadelphia 76ers, Steph Curry ha commentato con...

Le skills di Wembanyama a calcio fanno paura

NBA

Victor Wembanyama ha partecipato a una partitella di calcio a Katy, non lontano da Houston in...

Tatum, frecciatina a Jaylen Brown sulla leadership

NBA

In un incontro con alcuni ragazzi in un evento della sua fondazione, Jayson Tatum ha parlato del...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS