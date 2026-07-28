Per il secondo anno consecutivo Nikola Jokic e la sua scuderia Dream Catcher hanno vinto la Dužijanca, la principale corsa di cavalli in Serbia. Seppur in maniera più morigerata rispetto allo scorso anno, la stella dei Denver Nuggets è esploso di gioia al momento della vittoria del suo cavallo di punta Delicious Gar, festeggiando in mezzo alla pista con amici, collaboratori e i suoi figli

Nikola Jokic non ha più vinto il titolo NBA dal 2023, ma ormai sta diventando una tradizione quella di vincere un altro trofeo — seppur non nel basket. Per il secondo anno consecutivo la stella dei Denver Nuggets alla guida della sua scuderia Dream Catcher è riuscito a vincere la Dužijanca, la principale corsa di cavalli in Serbia che si tiene ogni anno a Subotica, a circa un’ora di strada dalla sua Sombor. Se lo scorso anno ci era riuscito con un cavallo chiamato "Demon Dell’Est" (correndo in pista e piangendo a dirotto, con maggiore emozione rispetto al titolo vinto coi Nuggets), quest’anno ci è riuscito col suo nuovo cavallo di punta chiamato "Delicous Gar", alla sua quarta gara consecutiva vinta. La sua reazione, per quanto colma di gioia, è stata più morigerata rispetto a un anno fa, festeggiando in mezzo alla pista insieme ai membri del suo staff, alcuni amici e i due figli Ognjena e Ignjat, rispettivamente di 5 e 2 anni. Mentre i suoi Nuggets sono alle prese coi conti per la luxury tax e il second apron dopo la conferma di Spencer Jones, per Jokic è tempo di festeggiare un'altra vittoria di prestigio con la sua passione più grande.