I New York Knicks sono tornati a vincere il titolo NBA dopo una lunghissima attesa durata 53 anni. Una storia straordinaria che merita un approfondimento ad hoc: per tutta l’estate su Sky Sport Basket e in streaming su NOW troverete "Knicks campioni: un'attesa lunga 53 anni", uno speciale di un’ora che ripercorre la storia della franchigia dagli anni '70 fino al successo dello scorso giugno contro i San Antonio Spurs, disponibile anche on demand. Primo passaggio mercoledì 29 luglio alle 21
Nei giorni in cui al cinema spopola "The Odyssey" di Christopher Nolan, anche i New York Knicks hanno portato a compimento un viaggio lunghissimo e pieno di svolte impreviste. Ci sono voluti infatti 53 anni per riportare il Larry O’Brien Trophy in città, un percorso che dal 1973 (anno del secondo titolo della loro storia) fino al 2026 (quando Jalen Brunson e soci sono riusciti nell’impresa) ha visto la franchigia della Grande Mela affrontare momenti di splendore e altri di grande difficoltà. Quest’estate sugli schermi di Sky Sport troverete uno speciale chiamato "Knicks campioni: un’attesa lunga 53 anni”"nel quale si ripercorre proprio questo viaggio, dai fasti degli anni ’90 fino alle difficoltà degli ultimi decenni fino a quando il gruppo guidato da Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart, OG Anunoby e Karl-Anthony Towns non è riuscito a riportare l’anello in città. Il primo passaggio è previsto per mercoledì 29 luglio alle 21, disponibile anche on demand e in streaming su NOW per rivivere tutte le emozioni del titolo dei Knicks.
Approfondimento
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I primi passaggi su Sky Sport Basket
- Mercoledì 29 luglio alle 21
- Nella notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 luglio all’1
- Giovedì 30 lugio alle 13.15 e 18.30
- Venerdì 31 luglio alle 20.45
- Nella notte tra venerdì 31 e sabato 1 agosto all’1.45
- Sabato 1 agosto alle 16.15 e 23.30
- Domenica 2 agosto alle 20
- Lunedì 3 agosto alle 18
- Martedì 4 agosto alle 8
- Venerdì 7 agosto alle 20
- Sabato 8 agosto alle 12
- Nella notte tra sabato 8 e domenica 9 agosto all’00.45
- Domenica 9 agosto alle 20.30