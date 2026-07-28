Nei giorni in cui al cinema spopola "The Odyssey" di Christopher Nolan, anche i New York Knicks hanno portato a compimento un viaggio lunghissimo e pieno di svolte impreviste. Ci sono voluti infatti 53 anni per riportare il Larry O’Brien Trophy in città, un percorso che dal 1973 (anno del secondo titolo della loro storia) fino al 2026 (quando Jalen Brunson e soci sono riusciti nell’impresa) ha visto la franchigia della Grande Mela affrontare momenti di splendore e altri di grande difficoltà. Quest’estate sugli schermi di Sky Sport troverete uno speciale chiamato "Knicks campioni: un’attesa lunga 53 anni”"nel quale si ripercorre proprio questo viaggio, dai fasti degli anni ’90 fino alle difficoltà degli ultimi decenni fino a quando il gruppo guidato da Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart, OG Anunoby e Karl-Anthony Towns non è riuscito a riportare l’anello in città. Il primo passaggio è previsto per mercoledì 29 luglio alle 21, disponibile anche on demand e in streaming su NOW per rivivere tutte le emozioni del titolo dei Knicks.

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