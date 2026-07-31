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NBA, Jamir Watkins si opera al legamento crociato anteriore: stagione a rischio

NBA
©Getty

La stagione 2026-27 di Jamir Watkins degli Washington Wizards rischia di essere finita prima ancora di cominciare. L’ala si è infatti dovuta operare dopo la rottura le legamento crociato anteriore subita nella Summer League di Las Vegas e potrebbe saltare l’intera annata per recuperare dall’infortunio

Gli Washington Wizards hanno un roster giovane e profondo che dal prossimo anno potrà contare anche su Trae Young, Anthony Davis e AJ Dybantsa, ma di quel roster probabilmente non farà parte Jamir Watkins. L’esterno 25enne infatti si è dovuto sottoporre ad un’operazione chirurgica per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro subita durante la Summer League di Las Vegas, e la sua intera stagione 2026-27 è in dubbio. Watkins, che ha un contratto two-way con gli Wizards, si è infortunato nella prima partita contro gli Utah Jazz, scivolando su un punto umido del campo mentre marcava Darryn Peterson ma comunque rientrando in campo e disputando quasi 20 minuti nella partita. Solo dopo il match ci si è resi conto della gravità di quanto accaduto e ora, dopo l’operazione eseguita a Manhattan, lo attende un lungo recupero che potrebbe costringerlo a saltare l’intera annata, dopo che lo scorso anno ha giocato 50 partite viaggiando a 7.4 punti e 3.9 rimbalzi da rookie.

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