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NBA, Steve Kerr: "Non siamo mai stati davvero in corsa per LeBron James"

NBA
©Getty

L'allenatore dei Golden State Warriors Steve Kerr ha dichiarato di non aver mai creduto davvero alla possibilità che LeBron James firmasse con loro: "Non credo fossimo realisticamente in corsa, è solo che tutti continuavano a dirlo. Ma a me non è mai sembrata una cosa seria, nonostante le voci". Lui stesso aveva bonariamente preso in giro un tifoso che lo aveva fermato al semaforo dicendogli "Lo abbiamo preso, mettilo su Twitter"

Di tutte le 30 squadre NBA, i Golden State Warriors sono gli unici a non aver registrato neanche un nuovo giocatore rispetto alla passata stagione arrivato dal mercato. L’unica aggiunta al momento è quella di Yaxel Lendeborg, MVP della Summer League di Las Vegas scelto al Draft alla numero 11, ma per il resto ogni obiettivo reale o presunto degli Warriors è sfumato. Tra questi c’è anche LeBron James, anche se secondo l’allenatore Steve Kerr non è mai stata una possibilità reale. "Non pensavo nemmeno che fossimo realisticamente in corsa per LeBron" ha detto Kerr a ESPN. "È solo che tutti continuavano a dire che lo eravamo. Ma a me non è mai sembrata una possibilità seria, nonostante tutte le voci". Parole che fanno il paio con quanto detto da Draymond Green, secondo il quale James non avrebbe mai considerato Golden State come una destinazione plausibile per via della storia pregressa da avversario contro di loro — nonostante l’agente Rich Paul abbia confermato che gli Warriors erano nella "cinquina finale" del Re insieme a Cleveland, Miami, Minnesota e ovviamente i Philadelphia 76ers con cui ha poi firmato.

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Quando Kerr disse: "Lo abbiamo preso, mettilo su Twitter"

Nelle settimane in cui James era ancora alle prese con la sua decisione, sui social è emerso un video di Kerr in auto fermo a un semaforo mentre dalla macchina di fianco gli chiedono se gli Warriors avessero firmato LeBron James. "Oh sì, lo abbiamo preso, mettilo su Twitter" ha detto Kerr evidentemente scherzando, facendo ridere tutti i presenti nella macchina che lo aveva affiancato. Evidentemente la possibilità non è mai stata reale, portandolo anche a scherzare su un argomento tanto delicato.

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