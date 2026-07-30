Siamo abituati a pensare alla NBA come la lega delle grandi stelle, quelle che anche con più di dieci stagioni sulle spalle continuano a performare ad altissimo livello — d’altronde i vari LeBron James, Steph Curry e Kevin Durant sono ancora figure di spicco nella lega. Ma la realtà dei fatti è che la durata media di una carriera NBA è di soli 4 anni per la stragrande maggioranza dei giocatori che riesce ad arrivarci, e può finire più in fretta di quanto si pensi. È il caso di Josh Richardson, che con un post su Instagram ha annunciato il ritiro a soli 32 anni. "Ho sempre dato il massimo, questo posso dirlo senza rimpianti" ha scritto JRich. "Sono grato di essere stato in grado di amare questo gioco e di aver ricevuto altrettanto amore da lui. Per me non è stato mai facile in nessun momento della mia carriera: al liceo, al college e tra i professionisti ho lavorato con umiltà ogni giorno per essere la miglior versione di me stesso. A tutti i miei fan, allenatori e compagni di squadra, spero di aver lasciato una buona impressione e una visione positiva di me", aggiungendo alla fine tra parentesi "Sì, questo è un post per annunciare il ritiro".

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