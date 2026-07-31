Tra le squadre che si sono fatte avanti per LeBron James ci sono stati anche gli LA Clippers, che hanno messo sul tavolo l’offerta più alta per il Re. Secondo quanto riportato da ESPN, i Clippers hanno offerto un contratto di un anno da più di 20 milioni di dollari al Re che gli avrebbe permesso di rimanere a Los Angeles, ma James ha preferito i Sixers che gli davano maggiori possibilità di titolo

Nella sua scelta di andare ai Philadelphia 76ers, LeBron James ha messo al primo posto la pallacanestro e la possibilità di vincere il quinto titolo della sua carriera — anche perché, se avesse dato priorità alla famiglia o ai suoi interessi extra-basket, avrebbe avuto un’alternativa semplice. Dopo aver comunicato che non sarebbe tornato ai Los Angeles Lakers, per lui si sono fatti avanti gli LA Clippers, che secondo quanto riferito da ESPN hanno messo sul tavolo un contratto di un anno da più di 20 milioni di dollari. Si tratta probabilmente dell’offerta più alta ricevuta da James in free agency, visto che con i Sixers ha firmato un contratto di due anni a 8 milioni di dollari complessivi.