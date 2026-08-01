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Basket, Dwane Casey dice no a BC Roma SPQR: rimarrà a Detroit

NBA

Secondo quanto riportato da Marc Stein, Dwane Casey ha deciso di ritirarsi dalla corsa al posto di capo-allenatore della nuova BC Roma SPQR di Donnie Nelson e Luka Doncic, che lo avevano scelto come guida in panchina. L’ex allenatore dell’anno del 2018 ha deciso di rimanere ai Detroit Pistons, con i quali ha un ruolo dirigenziale

Non sarà Dwane Casey il nuovo allenatore della BC Roma SPQR. Secondo quanto riportato dal giornalista Marc Stein, l’allenatore dell’anno in NBA nel 2018 ha deciso di rifiutare la proposta del club guidato da Donnie Nelson e Luka Doncic, che il prossimo anno competerà sia nel campionato italiano che in Eurocup. Il coach ha preferito rimanere nel front office dei Detroit Pistons, squadra che ha allenato fino al 2023 prima di passare ad un ruolo dirigenziale. La scorsa settimana Valerio Bianchini, advisor di Roma SPQR, aveva dichiarato a Rai Radio 1 che il coach sarebbe stato "un allenatore americano di grande prestigio, che proviene dalla NBA e che ha vinto il Coach of the Year". Un profilo che combaciava con quello del coach 69enne, ma che è stato smentito da Stein. Per il posto di capo-allenatore a Roma si era parlato anche di Terry Stotts, ex capo allenatore dei Portland Trail Blazers, e dell'italiano Riccardo Fois, assistente allenatore di Mike Brown ai New York Knicks campioni NBA in carica.

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