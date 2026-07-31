Gli Indiana Pacers vogliono tornare ai fasti del loro (recente) passato e lo fanno guardando alla loro tradizione. Dopo un’annata di transizione chiusa con 19 vittorie e 63 sconfitte, complice il grave infortunio subito da Tyrese Haliburton, la squadra di coach Rick Carlisle intende tornare ai vertici della Eastern Conference che era riuscita a vincere nel 2025, perdendo poi solamente in gara-7 contro gli Oklahoma City Thunder in finale. Per farlo ci sarà un ritorno al passato: la squadra ha infatti annunciato che le loro maglie Statement Edition vedranno il ritorno delle iconiche strisce verticali (o gessato, "Pinstripes" in inglese) associate storicamente alle maglie dei Pacers di Reggie Miller negli anni ’90, ma anche successivamente dai vari Jermaine O’Neal, Stephen Jackson, Jalen Rose e Ron Artest.

Approfondimento Haliburton è il degno erede di Reggie Miller