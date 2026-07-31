Gli Indiana Pacers hanno annunciato che le loro maglie Statement Edition vedranno il ritorno delle iconiche strisce verticali (o gessato, "Pinstripes" in inglese) associate storicamente alle maglie dei Pacers di Reggie Miller negli anni ’90. Sulla parte bassa della maglia si legge anche la scritta "BOOM BABY!" in onore di Bobby "Slick" Leonard. La squadra, dopo un’annata di transizione, col ritorno di Tyrese Haliburton torna a tornare ai vertici della Eastern Conference
Gli Indiana Pacers vogliono tornare ai fasti del loro (recente) passato e lo fanno guardando alla loro tradizione. Dopo un’annata di transizione chiusa con 19 vittorie e 63 sconfitte, complice il grave infortunio subito da Tyrese Haliburton, la squadra di coach Rick Carlisle intende tornare ai vertici della Eastern Conference che era riuscita a vincere nel 2025, perdendo poi solamente in gara-7 contro gli Oklahoma City Thunder in finale. Per farlo ci sarà un ritorno al passato: la squadra ha infatti annunciato che le loro maglie Statement Edition vedranno il ritorno delle iconiche strisce verticali (o gessato, "Pinstripes" in inglese) associate storicamente alle maglie dei Pacers di Reggie Miller negli anni ’90, ma anche successivamente dai vari Jermaine O’Neal, Stephen Jackson, Jalen Rose e Ron Artest.
Approfondimento
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Le strisce erano apparse brevemente sulla maglia "City" (ma in colorazione blu) e in quella "Earned" (ma in obliquo) del 2020-21, ma non facevano parte in pianta stabile delle divise dei Pacers dal 2004-05, ultimo anno della carriera di Reggie Miller. Sulla parte bassa della maglia si legge anche la scritta "BOOM BABY!" in onore di Bobby "Slick" Leonard (ex allenatore della squadra ai tempi della ABA diventato poi commentatore televisivo, coniando quella frase iconica), mentre sul lato dei pantaloncini è presente lo stato dell’Indiana con il pallone in movimento del logo dei Pacers.