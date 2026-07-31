La città di Portland e i Trail Blazers sono tornati a parlarsi per discutere dei piani di ristrutturazione del Moda Center, l’arena più vecchia della NBA, ma la distanza rimane significativa tra le parti. Il consiglio cittadino voterà il prossimo 12 agosto sul finanziamento della nuova arena, ma c’è il rischio di un addio

C'è una buona e una cattiva notizia per quanto riguarda il futuro del basket NBA a Portland. Quella buona è che i Trail Blazers e la città sono tornati a parlarsi per discutere del futuro del Moda Center, l’arena per la quale è necessario un finanziamento da 573 milioni di dollari per la ristrutturazione del palazzetto più vecchio della NBA. Quella cattiva è che la distanza tra le parti rimane ancora significativa per una lunga serie di ragioni, e con la scadenza dell’attuale leasing prevista per il 2030 non è da escludere un futuro della franchigia lontano da Portland. Approfondimento Il futuro dei Blazers a Portland non è così sicuro

Sul tavolo delle discussioni ci sono i termini per i quali la città è disposta a contribuire per il rinnovamento dell’arena e una serie di tensioni pregresse che rendono difficili un accordo tra le parti. I Blazers infatti pretendono che la città rinunci a una clausola presente nel passato accordo firmato nel 2024 che costringe la squadra a mantenere l’arena "allo stato dell’arte", o altrimenti la città ha la possibilità di portare in tribunale la squadra. I Blazers vogliono assolutamente che questa clausola, utilizzata a loro dire come grimaldello per le contrattazioni, venga tolta per poter procedere con le negoziazioni, nonostante la città abbia dichiarato pubblicamente di non voler citare a giudizio i Blazers e che la utilizzerebbe solo nel caso in cui la franchigia volesse cambiare città. Nell’incontro si è parlato anche della "Spectator Tax", per la quale la città riceve il 6% di ogni biglietto venduto, mentre i Blazers si sono lamentati di aver pagato più di un miliardo di dollari per mantenere l’arena negli ultimi 30 anni. Approfondimento A Portland un nuovo Ja Morant: "Ora sono maturo"